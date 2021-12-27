«Уотфорд» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)

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27 декабря 2021, 18:56

«Уотфорд» сыграет против «Вест Хэма» в рамках 20-го тура Премьер-лиги Англии. Этот поединок запланирован на 28 декабря.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка, по мнению букмекеров, является «Вест Хэм». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.08. Ничейный исход оценивается в 3.55, как и победа хозяев поля.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Уотфорд» идет на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 13 баллов. В последних матчах «Уотфорд» не может похвастаться хорошим уровнем игры. Эта команда постоянно теряет очки — поражения от «Брентфорда» 1:2, «Манчестер Сити» 1:3 и «Челси» 1:2.

В нынешнем сезоне «Вест Хэм» играет очень даже неплохо. Коллектив Дэвида Мойеса показывает смелый и атакующий футбол, это получается во многом благодаря хорошим футболистам, которые отлично вписались в схему Мойеса. В последних встречах «молотобойцы» играют хорошо, хотя и бывают просадки по игре. «Вест Хэм» проиграл «Арсеналу» 0:2, а также сыграл вничью с «Бёрнли» 0:0 и выиграл у «Челси» 3:2.

Информация для ставок

«Вест Хэм» забил «Уотфорду» 70 голов, в среднем 1.52 мяча за матч

У «Уотфорда» 51 мяч в ворота «Вест Хэма», в среднем 1.11 голов за игру

«Вест Хэм» выиграл 28 матчей из 46 против «Уотфорда»

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Уотфорда» — коэффициент 1.77. В последних матчах «Уотфорд» не может похвастаться хорошими результатами, но клуб очень хорош по своей игре. Рано или поздно команду прорвет, и она будет давать результат, это может случиться уже в поединке с «Вест Хэмом».