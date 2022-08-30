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«Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (31.08.2022)

вчера, 22:36
Вест Хэм - Тоттенхэм

Ставки букмекеров

«Тоттенхэм» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.00, ничья в игре продается за 3.75, а победа «Вест Хэм» за 3.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.733.802.03

Эксперты ожидают, что исход матча будет результативным. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.81, а ТМ (2.5) по 2.07.

Форма команд

«Вест Хэм» к пятому туру занимает 16 строчку в таблице, набрав три очка. В нынешнем розыгрыше клуб трижды уступил, а в крайнем противостоянии взял верх над «Астон Вилла» (0:1).

«Тоттенхэм» по состоянию на сегодня располагается на третьем месте чемпионата. Клуб на старте выглядит очень мощно. В трех матчах добыт максимальный результат, а в одном расписана «мировая». Крайнее противостояние завершилось победой над «Ноттингем Форест» (0:2).

Информация для ставок

  • «Тоттенхэм» выиграл в 10 из 15 последних матчах в АПЛ
  • В 11 из 15 последних матчах в АПЛ «Вест Хэм» забил менее 1.5 голов
  • В четырех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и турнирные задачи, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Тоттенхэм» с коэффициентом 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.23 1.38 2.09 1.82 1.64 2.38
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:43
Победа гостей!
Гость
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