«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (01.10.2022)

1664574273

вчера, 00:44

Ставки букмекеров

«Вест Хэм», с видимой разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.98, ничья в игре котируется по 3.40, а победа «Вулверхэмптона» по 4.20 в БК Лига Ставок.

Аналитики склоняются к тому, что поединок не будет богатым на забитые голы. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.71, а ТБ (2.5) за 2.21 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Вест Хэм» по состоянию на сегодня занимает 18 строчку в чемпионате, набрав четыре очка. Результаты команды очень слабые. Пять поражений, одна победа и ничья. Непонятно, что происходит с клубом и его футболистами, но ясно то, что если все будет продолжатся также же, то это прямой путь в Чемпионшип для лондонского клуба. В крайнем противостоянии допущено минимальное выездное поражение от «Эвертона» (0:1).

«Вулверхэмптон» в текущем сезоне также не может найти свою игру. Команда располагается на 17 месте в чемпионате, сумев набрать шесть очков. За семь туров один матч выигран, а по три проиграно и сыграно вничью. В крайнем противостоянии с «Манчестер Сити» допущен разгромный проигрыш (0:3).

Информация для ставок

Девять из 15 последних матчей «Вест Хэма» завершились с менее 2.5 голами

В восьми из 15 последних матчах «Вулверхэмптона» забили обе команды

В четырех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Учитывая плохую форму команд, турнирное положение и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.71 в БК Лига Ставок.