«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (12.11.2022)

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вчера, 18:02

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что «Арсенал» добьется дежурной победы в АПЛ по итогам этой встречи. Сыграть победу гостей можно по коэффициенту 1.57. Ничья идет по цене 4.20, а победа «Вулверхэмптона» играется по котировке 6.30.

Если рассматривать линию букмекерской конторы Лига Ставок на голы, то здесь преимущество на стороне результативного исхода. Пари на ТБ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.83, ТМ(2,5) – 2.04.

Форма команд

«Вулверхэмптон» в предыдущем туре АПЛ уступил «Брайтону» (2:3). Это поражение стало для «волков» третьим за четыре последних матча лиги и восьмым в текущем сезоне. Отметим, что в активе команды только две победы и четыре ничейных поединка со скудной результативностью – восемь голов.

Отметим, что среди уходящей недели футболисты «Вулверхэмптона» смогли пробиться в 1/8 финала Кубка Английской Лиги, обыграв дома «Лидс» (1:0).

«Арсенал» сенсационно выбыл из Кубка Английской Лиги, уступив на домашней арене «Брайтону» (1:3). При этом лондонская команда удерживает лидерство в АПЛ , где она выиграла 11 из 13 матчей.

В предыдущем туре АПЛ футболисты «Арсенала» отправились на поле «Челси», где была зафиксирована победа с минимальным счетом (1:0).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл в 3 из последних 5 матчей против «Вулверхэмптона»

«Вулверхэмптон» проиграл в 3 из последних 4 домашних матчей АПЛ

«Арсенал» выиграл 5 из 7 гостевых матчей чемпионата Англии

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