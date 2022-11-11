«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (12.11.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры убеждены, что «Арсенал» добьется дежурной победы в АПЛ по итогам этой встречи. Сыграть победу гостей можно по коэффициенту 1.57. Ничья идет по цене 4.20, а победа «Вулверхэмптона» играется по котировке 6.30.
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сегодня, 22:45
Если рассматривать линию букмекерской конторы Лига Ставок на голы, то здесь преимущество на стороне результативного исхода. Пари на ТБ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.83, ТМ(2,5) – 2.04.
Форма команд
«Вулверхэмптон» в предыдущем туре АПЛ уступил «Брайтону» (2:3). Это поражение стало для «волков» третьим за четыре последних матча лиги и восьмым в текущем сезоне. Отметим, что в активе команды только две победы и четыре ничейных поединка со скудной результативностью – восемь голов.
Отметим, что среди уходящей недели футболисты «Вулверхэмптона» смогли пробиться в 1/8 финала Кубка Английской Лиги, обыграв дома «Лидс» (1:0).
«Арсенал» сенсационно выбыл из Кубка Английской Лиги, уступив на домашней арене «Брайтону» (1:3). При этом лондонская команда удерживает лидерство в АПЛ, где она выиграла 11 из 13 матчей.
В предыдущем туре АПЛ футболисты «Арсенала» отправились на поле «Челси», где была зафиксирована победа с минимальным счетом (1:0).
Информация для ставок
- «Арсенал» выиграл в 3 из последних 5 матчей против «Вулверхэмптона»
- «Вулверхэмптон» проиграл в 3 из последних 4 домашних матчей АПЛ
- «Арсенал» выиграл 5 из 7 гостевых матчей чемпионата Англии
Прогноз
Мы считаем, что «Арсенал» продлит победную серию в АПЛ на поле «Вулверхэмптона», который находится в кризисе. Рекомендуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.57 в БК Лига Ставок.