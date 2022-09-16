«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (17.09.2022)

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16 сентября 2022, 20:39

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити», с большой разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.33, ничья в игре котируется по 5.80, а победа «Вулверхэмптона» по 8.90 в БК Лига Ставок.

Аналитики предполагают, что матч порадует любителей АПЛ большим количеством забитых мячей. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.59, а ТМ (2.5) за 2.45 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Манчестер Сити», привычно для себя, идет в группе лидеров, занимая второе место в таблице и имея в активе 14 очков, отставая от лидера всего на один пункт. Результаты команды также не вызывают вопросов. Четыре матча выиграно и два сыграно вничью. Стоит отметить, что по состоянию на сегодня «горожане» забили больше всех голов в лиге (20). Крайнее противостояние против «Астон Виллы» завершилось с равным счетом (1:1).

«Вулверхэмптон» в текущем сезоне не может найти свою игру. Команда располагается на 14 месте в чемпионате, сумев набрать шесть очков. В предшествующих пяти турах по матчу выиграно и проиграно, а в трех поединках расписана «мировая». В крайнем противостоянии добыта первая победа в сезоне, минимально обыгран «Саутгемптон» (1:0).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл в 10 из 15 последних матчах в АПЛ

В девяти из 15 последних матчах «Вулверхэмптона» забили обе команды

«Манчестер Сити» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1.5) «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.40 в БК Лига Ставок.