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«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (17.09.2022)

16 сентября 2022, 20:39
Вулверхэмптон - Манчестер Сити

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити», с большой разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.33, ничья в игре котируется по 5.80, а победа «Вулверхэмптона» по 8.90 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle9.465.601.35
Мелбет 8.66 5.85 1.35
1XBET 9.20 5.60 1.37

Аналитики предполагают, что матч порадует любителей АПЛ большим количеством забитых мячей. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.59, а ТМ (2.5) за 2.45 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Манчестер Сити», привычно для себя, идет в группе лидеров, занимая второе место в таблице и имея в активе 14 очков, отставая от лидера всего на один пункт. Результаты команды также не вызывают вопросов. Четыре матча выиграно и два сыграно вничью. Стоит отметить, что по состоянию на сегодня «горожане» забили больше всех голов в лиге (20). Крайнее противостояние против «Астон Виллы» завершилось с равным счетом (1:1).

«Вулверхэмптон» в текущем сезоне не может найти свою игру. Команда располагается на 14 месте в чемпионате, сумев набрать шесть очков. В предшествующих пяти турах по матчу выиграно и проиграно, а в трех поединках расписана «мировая». В крайнем противостоянии добыта первая победа в сезоне, минимально обыгран «Саутгемптон» (1:0).

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» выиграл в 10 из 15 последних матчах в АПЛ
  • В девяти из 15 последних матчах «Вулверхэмптона» забили обе команды
  • «Манчестер Сити» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1.5) «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.40 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.27 1.25 2.51 1.58 2.00 1.91
Мелбет 2.53 1.55
1XBET 10.70 1.05
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 00:39
Победа команды гостей с Европейским гандикапом (1:0) в этом матче.
Гость
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