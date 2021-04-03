«Анже» — «Монпелье»: прогноз на матч Лиги 1 (04.04.21)

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вчера, 18:06

В 31-м туре чемпионата Франции «Анже» сыграет на домашней арене против «Монпелье». Представляем прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворита в этой игре букмекеры не определяют. Поставить на победу «Анже» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.72, ничья доступна за 3.42, а победа «Монпелье» котируется в 2.81.

Согласно выставленной линии, матч получится не слишком результативным. Заключить пари на тотал меньше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.78, больше – 2.21.

Форма команд

В активе «Анже» 40 очков и десятое место в турнирной таблице Лиги 1. По ходу текущего сезона команда одержала 11 побед и семь раз сыграла вничью, потерпев 12 поражений. В прошлом туре чемпионата «черно-белые» поделили очки в гостях с «Брестом» (0:0), а перед этим уступили на своем поле «Сент-Этьену» (0:1) с минимальным счетом. Дистанция от зоны вылета в 12 очков дает возможность «Анже» доиграть сезон без глобальных задач.

«Монпелье» идет на восьмом месте рейтинга чемпионата Франции, набрав 44 очка. На счету «паладинов» 12 викторий, восемь ничьих и 10 поражений. В восьми турах кряду сегодняшние гости не проигрывают, а в последнем матче клуб разбил на своем поле «Бордо» (3:1). От первой пятерки «Монпелье» отстает на три зачетных пункта, которые команда попытается отыграть на финише сезона.

Информация для ставок

• В 8 из 10 прошлых встреч команд на поле «Анже» сыграла ставка ТМ(2,5)

• В 3 предыдущих поединках «Анже» в чемпионате больше двух голов не забивалось

• «Монпелье» не проигрывал в 4 прошлых гостевых матчах Лиги 1 – три ничьих и одна победа

Прогноз

«Монпелье» перед паузой показал отличные результаты, что позволило команде улучшить свои позиции в турнирной таблице. Такими результатами не может похвастаться «Анже», который не побеждал в трех прошлых домашних поединках. Предлагаем сыграть ставку на победу гостей с учетом нулевой форы по коэффициенту 1.90 в БК Фонбет.