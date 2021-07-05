Аргентина — Колумбия. Прогноз на матч полуфинала Кубка Америки (07.07.2021)

Сборная Аргентины сыграет против Колумбии в рамках полуфинала Кубка Америки.
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завтра, 04:00
Ставки букмекеров
Букмекеры БК Фонбет представили следующие котировки на этот матч: победа сборной Аргентины по коэффициенту 1.75, ничья по 3.50 и триумф Колумбии по 5.20.
Форма команд
Аргентина неплохо смотрится на Кубке Америки. Сборная выиграла четыре матча — команда обыграла Уругвай 1:0, Парагвай 1:0, Боливию 4:1 и Эквадор 3:0. Также Аргентина один раз сыграла вничью — 1:1, это был поединок против Чили.
Колумбия проводит ужасный Кубок Америки по результатам, но команда добралась до полуфинала турнира. Колумбия проиграла Бразилии и Перу с одинаковым счетом 1:2, а также сыграла вничью с Венесуэлой 0:0 и обыграла Эквадор 1:0 и Уругвай (по пенальти).
Информация для ставок
- Колумбия выиграла два матча из последних пяти
- Аргентина не проигрывает 18 игр кряду
- Колумбия забивает не больше одного мяча за игру на протяжении пяти матчей кряду
Прогноз
Учитывая то, в каком состоянии находится Колумбия, можно сделать ставку на проход Аргентины дальше по коэффициенту 1.35. Также можно поставить на обе команды забьют и победа Аргентины по 4.10.
Ранее букмекеры предлагали коэффициент 15.00 на победу сборной Перу в матче против Бразилии.