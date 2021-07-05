Аргентина — Колумбия. Прогноз на матч полуфинала Кубка Америки (07.07.2021)

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вчера, 21:39

Сборная Аргентины сыграет против Колумбии в рамках полуфинала Кубка Америки.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет представили следующие котировки на этот матч: победа сборной Аргентины по коэффициенту 1.75, ничья по 3.50 и триумф Колумбии по 5.20.

Форма команд

Аргентина неплохо смотрится на Кубке Америки. Сборная выиграла четыре матча — команда обыграла Уругвай 1:0, Парагвай 1:0, Боливию 4:1 и Эквадор 3:0. Также Аргентина один раз сыграла вничью — 1:1, это был поединок против Чили.

Колумбия проводит ужасный Кубок Америки по результатам, но команда добралась до полуфинала турнира. Колумбия проиграла Бразилии и Перу с одинаковым счетом 1:2, а также сыграла вничью с Венесуэлой 0:0 и обыграла Эквадор 1:0 и Уругвай (по пенальти).

Информация для ставок

Колумбия выиграла два матча из последних пяти

Аргентина не проигрывает 18 игр кряду

Колумбия забивает не больше одного мяча за игру на протяжении пяти матчей кряду

Прогноз

Учитывая то, в каком состоянии находится Колумбия, можно сделать ставку на проход Аргентины дальше по коэффициенту 1.35. Также можно поставить на обе команды забьют и победа Аргентины по 4.10.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 15.00 на победу сборной Перу в матче против Бразилии.