«Архентинос Хуниорс» — «Институто». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (07.07.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче считается «Архентинос Хуниорс», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. Выбрать триумф гостей можно по 5.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6
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завтра, 01:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.4, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.58.
Форма команд
«Архентинос Хуниорс» показывет средние результаты в чемпионате Аргентины и находится очень близко от зоны плей-офф. Сейчас коллектив занимает десятое место с 32 баллами и отстает от заветной девятой позиции всего на один пункт. В поединке с соперником с нижней части турнирной таблицы от хозяев будут ждать только победного результата. Два последних матча «Архентинос Хуниорс» проиграл «Банфилду» (0:1) в чемпионате и «Индепендьенте дель Валье» (2:3) в кубке Либертадорес.
«Институто» не отличается высокими показателями в Суперлиге Аргентины и вряд ли эту команду можно будет увидеть в плей-офф по окончанию сезона. Перед стартом очередного тура клуб идет лишь на 20 месте с 25 баллами и отстает от девятого места на восемь пунктов. Даже ничья в предстоящей встрече с «Архентинос Хуниорс» будет достаточно хорошим результатом для гостей. В прошлом туре «Институто» переиграл на своем поле «Бельграно» (1:0), а ранее на выезде уступил «Ривер Плейт» (1:3).
Информация для ставок
- «Архентинос Хуниорс» выиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах
- «Институто» проиграл шесть последних выездных поединков
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Институто» очень слабо играет на выезде, и мы предполагаем, что в этот раз клуб также не сможет набрать очки. Рекомендуем сделать ставку на победу «Архентинос Хуниорс» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.