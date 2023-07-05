«Архентинос Хуниорс» — «Институто». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (07.07.2022)

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вчера, 11:27

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Архентинос Хуниорс», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. Выбрать триумф гостей можно по 5.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.4, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Архентинос Хуниорс» показывет средние результаты в чемпионате Аргентины и находится очень близко от зоны плей-офф. Сейчас коллектив занимает десятое место с 32 баллами и отстает от заветной девятой позиции всего на один пункт. В поединке с соперником с нижней части турнирной таблицы от хозяев будут ждать только победного результата. Два последних матча «Архентинос Хуниорс» проиграл «Банфилду» (0:1) в чемпионате и «Индепендьенте дель Валье» (2:3) в кубке Либертадорес.

«Институто» не отличается высокими показателями в Суперлиге Аргентины и вряд ли эту команду можно будет увидеть в плей-офф по окончанию сезона. Перед стартом очередного тура клуб идет лишь на 20 месте с 25 баллами и отстает от девятого места на восемь пунктов. Даже ничья в предстоящей встрече с «Архентинос Хуниорс» будет достаточно хорошим результатом для гостей. В прошлом туре «Институто» переиграл на своем поле «Бельграно» (1:0), а ранее на выезде уступил «Ривер Плейт» (1:3).

Информация для ставок

«Архентинос Хуниорс» выиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах

«Институто» проиграл шесть последних выездных поединков

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Институто» очень слабо играет на выезде, и мы предполагаем, что в этот раз клуб также не сможет набрать очки. Рекомендуем сделать ставку на победу «Архентинос Хуниорс» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.