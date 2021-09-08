Армения — Лихтенштейн. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (08.09.2021)

8 сентября Армения сыграет с Лихтенштейном в рамках отборочного раунда на ЧМ-2022, который, напомним, пройдет на территории Катара. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.
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сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
Фаворит поединка — Армения. Поставить на победу этой сборной можно по коэффициенту 1.16. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 8.70 и на победу Лихтенштейна за 17.00.
Форма команд
Сборная Армении в последнее время не показывает той игры, которую ждут от этой команды. Раньше Армения играла в смелый и атакующий футбол, много забивала и регулярно побеждала, пусть и в поединках со слабыми соперниками. Сейчас эта команда не способна обыграть даже Северную Македонию, при всем уважении к этой сборной. Последние игры Армении — тихий ужас, команда не обыгрывает средние сборные и регулярно получает 2-3 пропущенных мяча, но, несмотря на это, Армения все еще лучше Лихтенштейна.
К Лихтенштейну никогда не было вопросов, команда играет так, как умеет, соответствуя своему уровню. В последних матчах Лихтенштейн продолжает играть в своем привычном стиле. Команда регулярно проигрывает и теряет очки даже в матчах против карликовых сборных. Серия поражений этой команды превышает пять матчей, очень сложно ответить на вопрос о том, когда в последний раз Лихтенштейн побеждал в официальных поединках. Ставить на эту сборную — значит потерять свои деньги.
Информация для ставок
- Армения не побеждает четыре игры кряду
- Лихтенштейн не побеждает 11 игр кряду
- Армения пропустила 12 голов в последних пяти матчах
Прогноз
Эти сборные находятся в очень плохой форме, особенно Лихтенштейн. Однако, если говорить об очной встрече этих команд, то предпочтительным вариантом для ставок является Армения. Команда хоть и выглядит плохо, но все же она гораздо лучше Лихтенштейна. В этом матче стоит присмотреться к ставке на то, что Армения победит и будет ТБ 4.5 — коэффициент 3.80.