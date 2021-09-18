«Арока» — «Витория». Прогноз на матч чемпионата Португалии (18.09.2021)

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сегодня, 00:51

В рамках шестого тура чемпионата Португалии «Арока» на домашней арене сыграет против «Витории». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 18 сентября 2021 года.

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет предложили такие ставки на эту игру: победа «Ароки» идет по коэффициенту 3.82, ничья котируется в 3.34, а победа «Витории» оценивается в 2.06. Как видим, гости поединка примеряют на себе статус фаворита.

Между тем, эксперты полагают, что больше двух мячей команды суммарно не забьют. Ставки на ТМ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.74, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

В пяти сыгранных турах чемпионата Португалии «Арока» смогла набрать четыре очка, которые располагают команду на 13-й позиции в общем зачете. Единственную победу в лиге «Арока» одержала дома над «Фамаликаном» (2:1), после чего, последовало поражение от «Порту» (0:3) и гостевая ничья с «Маритиму» (2:2). Также игроки «Ароки» потерпели фиаско в стартовых поединках от «Эшторила» (0:2) и «Бенфики» (0:2).

«Витория» занесла себе в актив шесть баллов, заняв промежуточное 10-е место в турнирной таблице. Команда начала сезон с неудачной игры против «Портимоненси» (0:1), но затем исправно набирала очки. В домашней игре против «Визелы» «Витория» оформила крупную победу (4:0), а встречи с «Эшторилом», «Брагой» и «Белененсешем» завершились вничью без забитых голов.

Информация для ставок

Ничья фиксировалась в 4 прошлых гостевых матчах «Витории»

«Витория» не забивала голы в 8 из 9 предыдущих выездных играх лиги

В 5 из 6 предыдущих гостевых играх «Витории» прошла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

В предстоящей игре сыграют команды, проповедующие оборонительный стиль игры. «Витория» априори мало забивает в гостях, а «Арока» два из трех прошлых домашних матча завершила в низовом формате. Учитывая это, предлагаем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.74 в БК Фонбет.