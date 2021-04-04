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«Астон Вилла» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (04.04.2021)

вчера, 09:30

«Астон Вилла» сыграет против «Фулхэма» в рамках 30-го тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.353.353.36
Лига Ставок 2.55 3.20 2.95
Фонбет Live! 1.11 7.10 100.00
Мелбет 2.47 3.19 3.20
Pin-Up.ru 2.35 3.35 3.35

Ставки букмекеров

«Астон Вилла» — фаворит этого матча. На победу бирмингемского клуба можно поставить по коэффициенту 2.30. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход по 3.30 и победа «Фулхэма» по 3.20.

Форма команд

«Астон Вилла» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 41 балл. В нынешнем сезоне у команды 12 побед, пять ничьих и 11 поражений. Команда забила 39 мячей и пропустила 30 голов.

«Фулхэм» одной ногой в Чемпионшипе. Клуб расположился на 18-й строчке и набрал всего 26 пунктов. В активе «дачников» пять побед, 11 ничьих и 14 поражений. Клуб забил 23 гола и пропустил 38 мячей. У «Фулхэма» ужасная форма, матч против «Астон Виллы» будет очень тяжелым.

Информация для ставок

● «Фулхэм» не выигрывал в четырех матчах из последних пяти

● «Астон Вилла» не выигрывает четыре матча кряду

● «Астон Вилла» пропустила четыре мяча за последние пять матчей

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — ничья или победа «Астон Виллы» по коэффициенту 1.35. Также можно присмотреться к ставке на тотал голов меньше 2.5 по коэффициенту 1.70.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Штутгарт» — «Вердер».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.66 1.68 2.30
Лига Ставок 2.38 1.59 1.72 2.13
Мелбет 1.83 2.09
Pin-Up.ru 2.27 1.66 1.68 2.24 1.35 3.30
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shlomo
shlomo
вчера в 09:41
Хозяева не проиграют
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