«Астон Вилла» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (04.04.2021)

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вчера, 09:30

«Астон Вилла» сыграет против «Фулхэма» в рамках 30-го тура АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

«Астон Вилла» — фаворит этого матча. На победу бирмингемского клуба можно поставить по коэффициенту 2.30. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход по 3.30 и победа «Фулхэма» по 3.20.

Форма команд

«Астон Вилла» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 41 балл. В нынешнем сезоне у команды 12 побед, пять ничьих и 11 поражений. Команда забила 39 мячей и пропустила 30 голов.

«Фулхэм» одной ногой в Чемпионшипе. Клуб расположился на 18-й строчке и набрал всего 26 пунктов. В активе «дачников» пять побед, 11 ничьих и 14 поражений. Клуб забил 23 гола и пропустил 38 мячей. У «Фулхэма» ужасная форма, матч против «Астон Виллы» будет очень тяжелым.

Информация для ставок

● «Фулхэм» не выигрывал в четырех матчах из последних пяти

● «Астон Вилла» не выигрывает четыре матча кряду

● «Астон Вилла» пропустила четыре мяча за последние пять матчей

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — ничья или победа «Астон Виллы» по коэффициенту 1.35. Также можно присмотреться к ставке на тотал голов меньше 2.5 по коэффициенту 1.70.

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