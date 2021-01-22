«Астон Вилла» — «Ньюкасл». Прогноз на матч АПЛ (23.01.2021)

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22 января 2021, 12:06

23 января «Астон Вилла» принимает на своем поле «Ньюкасл Юнайтед». Букмекеры БК Фонбет сделали прогноз на грядущий поединок и рассказали, на кого обязательно нужно ставить.

Ставки букмекеров

Несмотря на плохую форму хозяев поля, букмекеры БК Фонбет считают, что победителем этой встречи будет «Астон Вилла». На ничейный исход можно сделать ставку с коэффициентом 4,70. Букмекеры советуют поставить на тотал голов больше 2,5 с коэффициентом 1,65.

Форма команд

«Астон Вилла» под руководством Дина Смита занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. В активе у команды 26 баллов. Главной звездой команды из Бирмингема является Джек Грилиш, за которым уже давно охотится «Манчестер Юнайтед». Свой последний матч «Астон Вилла» проиграла со счетом 0:2, уступив «Манчестер Сити».

«Ньюкаслом» руководит Стив Брюс. Этот союз пока не дал хороших результатов, команда находится на 15-й строчке в таблице и имеет в активе всего 19 баллов. Свой последний матч клуб проиграл со счетом 0:3, уступив «Арсеналу» из Лондона. У команды ужасная форма в нынешнем сезоне и есть все шансы вылететь в низший дивизион.

Информация для ставок

«Ньюкасл» не может победить уже пять матчей кряду

У «Астон Виллы» одна победа за пять матчей

«Ньюкасл» пропустил в нынешнем сезоне 30 мячей — один из худших результатов в лиге

Прогноз

«Астон Вилла» смотрится предпочтительнее, чем гости. Букмекеры БК Фонбет рекомендуют обратить внимание на тотал 1,5 голов в первом тайме от «Астон Виллы» за коэффициентом 3,75. В этом сезоне «Астон Вилла» неплохо играет в атаке благодаря хорошему центру поля.