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«Астон Вилла» — «Ньюкасл». Прогноз на матч АПЛ (23.01.2021)

22 января 2021, 12:06

23 января «Астон Вилла» принимает на своем поле «Ньюкасл Юнайтед». Букмекеры БК Фонбет сделали прогноз на грядущий поединок и рассказали, на кого обязательно нужно ставить.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.554.596.21
Fonbet Live! 1.02 21.00 100.00
Мелбет 1.53 4.84 5.86
Bettery 1.75 3.90 4.50
Лига ставок 1.53 4.80 6.40

Ставки букмекеров

Несмотря на плохую форму хозяев поля, букмекеры БК Фонбет считают, что победителем этой встречи будет «Астон Вилла». На ничейный исход можно сделать ставку с коэффициентом 4,70. Букмекеры советуют поставить на тотал голов больше 2,5 с коэффициентом 1,65.

Форма команд

«Астон Вилла» под руководством Дина Смита занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. В активе у команды 26 баллов. Главной звездой команды из Бирмингема является Джек Грилиш, за которым уже давно охотится «Манчестер Юнайтед». Свой последний матч «Астон Вилла» проиграла со счетом 0:2, уступив «Манчестер Сити».

«Ньюкаслом» руководит Стив Брюс. Этот союз пока не дал хороших результатов, команда находится на 15-й строчке в таблице и имеет в активе всего 19 баллов. Свой последний матч клуб проиграл со счетом 0:3, уступив «Арсеналу» из Лондона. У команды ужасная форма в нынешнем сезоне и есть все шансы вылететь в низший дивизион.

Информация для ставок

  • «Ньюкасл» не может победить уже пять матчей кряду
  • У «Астон Виллы» одна победа за пять матчей
  • «Ньюкасл» пропустил в нынешнем сезоне 30 мячей — один из худших результатов в лиге

Прогноз

«Астон Вилла» смотрится предпочтительнее, чем гости. Букмекеры БК Фонбет рекомендуют обратить внимание на тотал 1,5 голов в первом тайме от «Астон Виллы» за коэффициентом 3,75. В этом сезоне «Астон Вилла» неплохо играет в атаке благодаря хорошему центру поля.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.554.596.21
Fonbet Live! 1.02 21.00 100.00
Мелбет 1.53 4.84 5.86
Bettery 1.75 3.90 4.50
Лига ставок 1.53 4.80 6.40
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shlomo
shlomo
22 января в 12:09
Астон Вилла не должна испытать проблемы в домашнем матче
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