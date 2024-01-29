«Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (30.01.2024)

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вчера, 13:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Астон Вилла». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.92. Победа «сорок» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.63. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Астон Вилла» теряла очки в последних матчах, но критично ее позиции не ухудшились. Команда имеет в активе 43 балла и занимает текущее четвертое место, уступая «Арсеналу» лишь по дополнительным показателям. Хозяева имеют хорошую возможность воспользоваться большим спадом «Ньюкасла» и побороться за победу. Два последних поединка «Астон Виллы» завершились ничьей с «Челси» (0:0) в кубке ФА и миром с «Эвертоном» в АПЛ (0:0).

«Ньюкасл Юнайтед» начал добиваться побед в кубках страны, но положение в АПЛ сильно ухудшилось. На данный момент «сороки» идут уже на десятом месте с 29 баллами и на два пункта отстают от «Челси». Существует большая вероятность, что и с «Астон Виллой» гостям не удастся добиться важной победы. В прошлой игре «Ньюкасл Юнайтед» обыграл в кубке ФА «Фулхэм» (2:0), а ранее уступил «Манчестер Сити» в АПЛ (2:3).

Информация для ставок

«Астон Вилла» выиграла девять из десяти домашних поединков во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Астон Вилла» проиграла три из пяти последних встреч с «Ньюкасл Юнайтед»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды много забивают друг другу в последних встречах, и мы предполагаем, что в этот раз они также порадуют болельщиков забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.