«Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (30.01.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Астон Вилла». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.92. Победа «сорок» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.
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сегодня, 23:15
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.63. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.
Форма команд
«Астон Вилла» теряла очки в последних матчах, но критично ее позиции не ухудшились. Команда имеет в активе 43 балла и занимает текущее четвертое место, уступая «Арсеналу» лишь по дополнительным показателям. Хозяева имеют хорошую возможность воспользоваться большим спадом «Ньюкасла» и побороться за победу. Два последних поединка «Астон Виллы» завершились ничьей с «Челси» (0:0) в кубке ФА и миром с «Эвертоном» в АПЛ (0:0).
«Ньюкасл Юнайтед» начал добиваться побед в кубках страны, но положение в АПЛ сильно ухудшилось. На данный момент «сороки» идут уже на десятом месте с 29 баллами и на два пункта отстают от «Челси». Существует большая вероятность, что и с «Астон Виллой» гостям не удастся добиться важной победы. В прошлой игре «Ньюкасл Юнайтед» обыграл в кубке ФА «Фулхэм» (2:0), а ранее уступил «Манчестер Сити» в АПЛ (2:3).
Информация для ставок
- «Астон Вилла» выиграла девять из десяти домашних поединков во всех турнирах
- «Ньюкасл Юнайтед» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Астон Вилла» проиграла три из пяти последних встреч с «Ньюкасл Юнайтед»
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Команды много забивают друг другу в последних встречах, и мы предполагаем, что в этот раз они также порадуют болельщиков забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.