«Аталанта» — «Байер». Прогноз на матч Лиги Европы (10.03.2022)

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сегодня, 13:38

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Аталанту», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.99. Рискнуть на триумф гостей можно по 3.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.07, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.86.

Форма команд

«Аталанта» без особых проблем прошла прошлую стадию Лиги Европы и создала пару с «Байером», противостояние которых обещает быть одним из самых интересных в турнире. Команда в последнее время показывает не лучшие результаты в чемпионате Италии и занимает шестое место с 47 очками, что не может радовать болельщиков. В прошлом туре «Аталанта» минимально проиграла «Роме» (0:1), а ранее разгромила «Сампдорию» (4:0).

«Байер» показывает очень серьезный уровень в этом сезоне, о чем говорят его недавние матчи с лидерами Бундеслиги. Команда идет на третьем месте в чемпионате Германии и имеет в своем активе 45 очков, опережая ближайшего соперника всего на два пункта. В предстоящем поединке с «Аталантой» всех болельщиков ждет открытый и интересный поединок. В прошлом матче «Байер» сыграл на выезде вничью с «Баварией» (1:1), а ранее крупно переиграл «Арминию» (3:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Аталанты» завершились исходом «обе забьют — нет»

Девять из десяти последних матчей «Байера» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Аталанта» забивала в 18 домашних поединках подряд во всех турнирах

Прогноз

«Байер» на данный момент выглядит гораздо предпочтительнее хозяев и скорее всего, одержит уверенную победу в последнем туре чемпионата. Сделать ставку на победу немецкого клуба можно по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Фонбет.