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«Аталанта» — «Байер». Прогноз на матч Лиги Европы (10.03.2022)

сегодня, 13:38
Аталанта

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Аталанту», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.99. Рискнуть на триумф гостей можно по 3.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.993.723.81
Фонбет 1.95 3.65 3.75
Мелбет 2.02 3.74 3.94
1XBET 2.02 3.74 3.94
BetBoom 1.99 3.73 3.83

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.07, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.86.

Форма команд

«Аталанта» без особых проблем прошла прошлую стадию Лиги Европы и создала пару с «Байером», противостояние которых обещает быть одним из самых интересных в турнире. Команда в последнее время показывает не лучшие результаты в чемпионате Италии и занимает шестое место с 47 очками, что не может радовать болельщиков. В прошлом туре «Аталанта» минимально проиграла «Роме» (0:1), а ранее разгромила «Сампдорию» (4:0).

«Байер» показывает очень серьезный уровень в этом сезоне, о чем говорят его недавние матчи с лидерами Бундеслиги. Команда идет на третьем месте в чемпионате Германии и имеет в своем активе 45 очков, опережая ближайшего соперника всего на два пункта. В предстоящем поединке с «Аталантой» всех болельщиков ждет открытый и интересный поединок. В прошлом матче «Байер» сыграл на выезде вничью с «Баварией» (1:1), а ранее крупно переиграл «Арминию» (3:0).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча «Аталанты» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Девять из десяти последних матчей «Байера» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Аталанта» забивала в 18 домашних поединках подряд во всех турнирах

Прогноз

«Байер» на данный момент выглядит гораздо предпочтительнее хозяев и скорее всего, одержит уверенную победу в последнем туре чемпионата. Сделать ставку на победу немецкого клуба можно по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.77 1.31 2.34 1.64 1.83 2.12
Фонбет 2.25 1.65
Мелбет 2.25 1.62
1XBET 2.25 1.62
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:08
Интересно, кому сейчас нравится игра раскрученной Аталанты, которая продолжает сливать один за другим важные матчи в итальянской Серии А, причем повстречавшись не только с себе подобными по классу оппонентами, но и середняками-аутсайдерами. К слову, очень не стабильная "богиня" была далеко не на высоте в крайних единоборствах. Ну а Байер это уже совершенно иной уровень! .... Да, как раз на выступление леверкузенских "фармацевтов" нынче любо-дорого посмотреть, которые окапываются на 3-й высокой позиции у себя в Бундеслиге. Оказывая совершенно равный бой даже грозной мюнхенской Баварии на выезде (ничья 1:1), как было в прошлом туре. Ну а чуть ранее Байер разнес в Дортмунде сильную Боруссию с диковинным для футбола счетом 5:2 + смял Аугсбург 5:1, Арминию 3:0 и Штутгарт 4:2!.... Так что решайте сами, уважаемые пользователи, ху из ху в данном противостоянии. Но я вот не поверю, что прибывающий в потрясных спортивных кондициях Байер так просто выкинет белый флаг перед бьющейся в ромашечном синдроме "любит-не любит" Аталантой. Во всяком случае, громадный кф 4 на победу гостей тут выглядит чуть ли не насмешкой над мощными способностями немцев. Смотрим...
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 13:57
Будет ничья.
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