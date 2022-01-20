«Атлетик» Бильбао — «Барселона». Прогноз на матч Кубка Испании (20.01.2022)

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вчера, 00:42

20 января 2022 года «Атлетик» из Бильбао примет «Барселону» в рамках очередного тура Кубка Испании по футболу. Матч пройдет на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Стране Басков.

Ставки букмекеров

Фаворит этой игры — «Барселона». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.25 и на победу «Атлетика» по 3.45. Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Атлетик» в нынешнем сезоне под руководством Марселино набрал 28 пунктов и идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — шесть побед, десять ничьих и пять поражений. Коллектив забил 20 мячей и пропустил 17 голов. В последних встречах «Атлетик» выглядит не лучшим образом — ничья с «Алавесом» 0:0, победа над «Осасуной» 1:3 и поражение от «Реала» из Мадрида 1:2.

«Барселона» под руководством Хави идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе каталонцев — 32 балла. У команды восемь побед, восемь ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 31 гол и пропустил 23 мяча в нынешнем сезоне Примеры. В последних матчах каталонцы смотрятся неплохо, несмотря на поражение от «Реала» в Суперкубке Испании, «блауграна» сыграла вничью с «Гранадой» 1:1, а также выиграла у «Мальорки» 0:1 и поделила очки с «Севильей» 1:1.

Информация для ставок

«Барселона» проиграла один матч из последних пяти

«Атлетик» проиграл один матч из последних пяти

У «Барселоны» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на проход «Барселоны» дальше по коэффициенту 1.60. «Барселона» проиграла «Реалу» в Суперкубке, но играла очень достойно, чего нельзя сказать об игре «Атлетика» в этом же турнире.