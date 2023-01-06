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«Атлетико» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (08.01.2023)

сегодня, 00:38
Симеоне Диего

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Барселона». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «Атлетико» оценивается по коэффициенту 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Испания. Примера 2022/2023
Атлетико
Барселона
ВыигрышПроигрышНичьяПроигрышВыигрыш
- : -
08 января 2023, 23:00
воскресенье
НичьяВыигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.143.512.39
Мелбет 3.56 3.66 2.16
1XBET 3.18 3.62 2.35

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

После провала в Лиге Чемпионов, подопечным Диего Симеоне остается исправляться в Ла Лиге, где тоже было много потеряно. Сейчас «матрасники» занимают четвертое место с 27 очками и отстают от ближайшего соперника на два пункта. В случае победы, хозяева помогут не только себе, но и спутают карты Хави и его команде. В прошлом туре «Атлетико» обыграл на своем поле «Эльче» (2:0), а в кубке оказался сильнее «Реала» Овьедо (2:0).

«Барселона» сама создает себе проблемы в последних поединках и делит лидерство с мадридским «Реалом», опережая тот по дополнительным показателям. Команде в ближайших матчах не сможет помочь дисквалифицированный Роберт Левандовски, что является большой проблемой для сине-гранатовых. В прошлом туре «Барселона» не смогла обыграть «Эспаньол», а в кубке Испании только в дополнительное время прошла «Интерсити» (4:3).

Информация для ставок

  • «Атлетико» выиграл пять последних матчей подряд во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей «Барселоны» завершились исходом «обе забьют»
  • «Атлетико» выиграл три из десяти последних матчей с «Барселоной» при четырех поражениях
  • Три из четырех последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Атлетико» вернулся на путь побед и постарается выиграть такой громкий поединок, чтобы еще больше укрепить веру в собственных силах. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.2.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.48 1.93 1.97 1.52 2.71
Мелбет 2.05 1.90
1XBET 1.97 1.98
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:37
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Гость
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