«Атлетико» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (08.01.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Барселона». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «Атлетико» оценивается по коэффициенту 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.
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08 января 2023, 23:00
воскресенье
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.
Форма команд
После провала в Лиге Чемпионов, подопечным Диего Симеоне остается исправляться в Ла Лиге, где тоже было много потеряно. Сейчас «матрасники» занимают четвертое место с 27 очками и отстают от ближайшего соперника на два пункта. В случае победы, хозяева помогут не только себе, но и спутают карты Хави и его команде. В прошлом туре «Атлетико» обыграл на своем поле «Эльче» (2:0), а в кубке оказался сильнее «Реала» Овьедо (2:0).
«Барселона» сама создает себе проблемы в последних поединках и делит лидерство с мадридским «Реалом», опережая тот по дополнительным показателям. Команде в ближайших матчах не сможет помочь дисквалифицированный Роберт Левандовски, что является большой проблемой для сине-гранатовых. В прошлом туре «Барселона» не смогла обыграть «Эспаньол», а в кубке Испании только в дополнительное время прошла «Интерсити» (4:3).
Информация для ставок
- «Атлетико» выиграл пять последних матчей подряд во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Барселоны» завершились исходом «обе забьют»
- «Атлетико» выиграл три из десяти последних матчей с «Барселоной» при четырех поражениях
- Три из четырех последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Атлетико» вернулся на путь побед и постарается выиграть такой громкий поединок, чтобы еще больше укрепить веру в собственных силах. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.2.