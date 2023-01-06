«Атлетико» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (08.01.2023)

1672954718

сегодня, 00:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Барселона». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «Атлетико» оценивается по коэффициенту 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

После провала в Лиге Чемпионов, подопечным Диего Симеоне остается исправляться в Ла Лиге, где тоже было много потеряно. Сейчас «матрасники» занимают четвертое место с 27 очками и отстают от ближайшего соперника на два пункта. В случае победы, хозяева помогут не только себе, но и спутают карты Хави и его команде. В прошлом туре «Атлетико» обыграл на своем поле «Эльче» (2:0), а в кубке оказался сильнее «Реала» Овьедо (2:0).

«Барселона» сама создает себе проблемы в последних поединках и делит лидерство с мадридским «Реалом», опережая тот по дополнительным показателям. Команде в ближайших матчах не сможет помочь дисквалифицированный Роберт Левандовски, что является большой проблемой для сине-гранатовых. В прошлом туре «Барселона» не смогла обыграть «Эспаньол», а в кубке Испании только в дополнительное время прошла «Интерсити» (4:3).

Информация для ставок

«Атлетико» выиграл пять последних матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Барселоны» завершились исходом «обе забьют»

«Атлетико» выиграл три из десяти последних матчей с «Барселоной» при четырех поражениях

Три из четырех последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Атлетико» вернулся на путь побед и постарается выиграть такой громкий поединок, чтобы еще больше укрепить веру в собственных силах. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.2.