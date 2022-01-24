«Атлетико Букамаранга» — «Мильонариос». Прогноз на матч Колумбийской  А-лиги (26.01.2022)

26 января 2022 года будет сыгран поединок «Атлетико Букамаранга — Мильонариос». Игра пройдет в рамках очередного тура Колумбийской А-лиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Колумбии.
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завтра, 04:10
Ставки букмекеров
По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка является «Мильонариос». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.08. Ничейный исход оценивается в 2.75, а победа хозяев поля в 4.20. Дополнительная ставка на матч — тотал голов больше трех по коэффициенту 3.35.
Форма команд
«Атлетико Букамаранга» в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. В активе этого клуба один балл и одна ничья, а также десятая строчка в турнирной таблице. Клуб забил один гол и пропустил столько же. В последних встречах коллектив уступил «Ла Экидаду» со счетом 2:0, а также сыграл вничью с «Толимой» 1:1 и не смог обыграть «Атлетико Насьональ», игра закончилась 0:0.
«Мильонарис» смотрится лучше, чем оппонент. У клуба три балла и шестая строчка в турнирной таблице. В активе команды — одна победа и три заработанных балла. В последних встречах этот клуб выглядит на голову выше остальных команд — победа над «Депортиво Пасто» со счетом 0:1, а также над «Америка де Кали» 2:1 и над «Петролерой» 0:1. Результаты этого коллектива говорят сами за себя.
Информация для ставок
- «Мильонариос» не проигрывает шесть игр кряду
- «Букамаранга» не побеждает четыре поединка подряд
- У «Мильонариоса» четыре забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.85. В Колумбийской лиге игры часто заканчиваются с голами как с одной, так и с другой стороны. В этом чемпионате много забивают.