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«Атлетико Букамаранга» — «Мильонариос». Прогноз на матч Колумбийской  А-лиги (26.01.2022)

вчера, 16:55

26 января 2022 года будет сыгран поединок «Атлетико Букамаранга — Мильонариос». Игра пройдет в рамках очередного тура Колумбийской А-лиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Колумбии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 4.04 2.70 2.23
1XBET 4.04 2.70 2.23

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка является «Мильонариос». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.08. Ничейный исход оценивается в 2.75, а победа хозяев поля в 4.20. Дополнительная ставка на матч — тотал голов больше трех по коэффициенту 3.35.

Форма команд

«Атлетико Букамаранга» в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. В активе этого клуба один балл и одна ничья, а также десятая строчка в турнирной таблице. Клуб забил один гол и пропустил столько же. В последних встречах коллектив уступил «Ла Экидаду» со счетом 2:0, а также сыграл вничью с «Толимой» 1:1 и не смог обыграть «Атлетико Насьональ», игра закончилась 0:0.

«Мильонарис» смотрится лучше, чем оппонент. У клуба три балла и шестая строчка в турнирной таблице. В активе команды — одна победа и три заработанных балла. В последних встречах этот клуб выглядит на голову выше остальных команд — победа над «Депортиво Пасто» со счетом 0:1, а также над «Америка де Кали» 2:1 и над «Петролерой» 0:1. Результаты этого коллектива говорят сами за себя.

Информация для ставок

  • «Мильонариос» не проигрывает шесть игр кряду
  • «Букамаранга» не побеждает четыре поединка подряд
  • У «Мильонариоса» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.85. В Колумбийской лиге игры часто заканчиваются с голами как с одной, так и с другой стороны. В этом чемпионате много забивают.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.66 2.28
1XBET 1.66 2.28
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 17:26
Мне сказали что будет 3:3.
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