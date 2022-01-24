«Атлетико Букамаранга» — «Мильонариос». Прогноз на матч Колумбийской  А-лиги (26.01.2022)

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вчера, 16:55

26 января 2022 года будет сыгран поединок «Атлетико Букамаранга — Мильонариос». Игра пройдет в рамках очередного тура Колумбийской А-лиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Колумбии.

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка является «Мильонариос». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.08. Ничейный исход оценивается в 2.75, а победа хозяев поля в 4.20. Дополнительная ставка на матч — тотал голов больше трех по коэффициенту 3.35.

Форма команд

«Атлетико Букамаранга» в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. В активе этого клуба один балл и одна ничья, а также десятая строчка в турнирной таблице. Клуб забил один гол и пропустил столько же. В последних встречах коллектив уступил «Ла Экидаду» со счетом 2:0, а также сыграл вничью с «Толимой» 1:1 и не смог обыграть «Атлетико Насьональ», игра закончилась 0:0.

«Мильонарис» смотрится лучше, чем оппонент. У клуба три балла и шестая строчка в турнирной таблице. В активе команды — одна победа и три заработанных балла. В последних встречах этот клуб выглядит на голову выше остальных команд — победа над «Депортиво Пасто» со счетом 0:1, а также над «Америка де Кали» 2:1 и над «Петролерой» 0:1. Результаты этого коллектива говорят сами за себя.

Информация для ставок

«Мильонариос» не проигрывает шесть игр кряду

«Букамаранга» не побеждает четыре поединка подряд

У «Мильонариоса» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.85. В Колумбийской лиге игры часто заканчиваются с голами как с одной, так и с другой стороны. В этом чемпионате много забивают.