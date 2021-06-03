«Атлетико» — «Сан-Паулу». Прогноз на матч Чемпионата Бразилии (06.06.21)

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вчера, 23:41

6 июня состоится матч второго тура чемпионата Бразилии, в котором сыграют «Атлетико» и «Сан-Паулу». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этом матче. Поставить на победу «Сан-Паулу» можно по коэффициенту 2.11. Ставки на ничью принимаются с котировкой 3.30, а победа «Атлетико» доступна за 3.66.

Высокой результативности от команд букмекеры не ждут. Ставки на ТМ (2,5) голов идут по котировке 1.63, ТБ (2,5) – 2.41.

Форма команд

Новый сезон чемпионата Бразилии «Атлетико» начал успешно. В стартовом туре команда добилась гостевой победы над «Коринтиансом» (1:0). Спустя четыре дня «Атлетико» повторно обыграл соперника в гостях (2:0), но на этот раз в рамках первого матча 1/16 финала Кубка Бразилии.

«Сан-Паулу» такими результатами похвастаться не может. В первой игре чемпионата команда разошлась миром с «Флуминенсе».

В прошлом розыгрыше бразильской Серии A команды обменялись домашними победами. В первом круге на своем поле сильнее был «Сан-Паулу» (3:0), а «Атлетико» переиграл соперника во втором круге на родной арене (2:1).

Информация для ставок

• 4 из 5 прошлых домашних матчей «Атлетико» закончились вничью 0:0

• «Сан-Паулу» не может победит в 6 гостевых матчах подряд – 5 ничьих и 1 поражение

• «Атлетико» не проигрывал в 4 из 5 предыдущих домашних матчах против «Сан-Паулу»

Прогноз

В этой встрече не стоит ожидать много голов от команд. «Атлетико» стабильно играл последние поединки на своем поле 0:0, а у «Сан-Паулу» в гостях не блещет атака. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ (2,5) голов по коэффициенту 1.63.

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