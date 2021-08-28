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«Аугсбург» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (28.08.2021)

сегодня, 11:23

«Аугсбург» принимает дома «Байер».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.993.871.77
Мелбет 4.98 4.18 1.74
1XBET 4.98 4.18 1.74
BetBoom 5.20 3.93 1.71

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение гостям, поэтому предлагают коэффициент на их победу1.73. Поверить в успех «Аугсбурга» можно по коэффициенту 5.0. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.85.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.81. На ТМ 2.5 коэффициент 2.06.

Форма команд

«Аугсбург» не очень хорошо начал выступление в новом сезоне, о чем говорит одно набранное очков в двух матчах. Команда не получила необходимого усиления в межсезонье, поэтому вряд ли сможет конкурировать на должном уровне с большинством команд Бундеслиги. В прошлом матче «Аугсбург» разошелся миром с «Айнтрахтом» (0:0), а ранее крупно проиграл на своем поле «Хоффенхайму» (0:4).

«Байер», усилившись нападающим «Тулузы», неплохо начал сезон Бундеслиги, набрав четыре очка в двух стартовых матчах. Команда провела хорошую и качественную подготовку к новому футбольному году. В матче с «Аугсбургом» коллектив имеет хорошие шансы пополнить свою копилку еще на три очка. В прошлом матче «Байер» разгромил на своем поле «Боруссию» М (4:0), а ранее сыграл вничью с «Унионом» (1:1).

Информация для ставок

• «Аугсбург» проиграл четыре матча из последних десяти во всех турнирах
• «Байер» одержал только одну победу из последних семи матчей
• «Аугсбург» не может выиграть у «Байера» уже 19 матчей подряд

Прогноз

Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.76.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.25 1.39 2.06 1.85 1.63 2.38
Мелбет 2.14 1.82
1XBET 2.14 1.82
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