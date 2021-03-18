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«Айнтрахт» — «Унион». Прогноз на матч чемпионата Германии (20.03.2021)

вчера, 05:35

В 26-м туре Бундеслиги «Айнтрахт» сыграет дома с «Унионом». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.903.784.27
Лига Ставок 1.87 3.75 4.20
Фонбет 1.85 3.70 4.20
Мелбет 1.92 3.90 4.18
Pin-Up.ru 1.92 3.75 4.20
BetBoom 1.91 3.73 4.17

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.87. В случае победы «Униона» зайдет коэффициент 4.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.81 за ТБ 2.5 и 2 за ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.71.

Форма команд

«Анйтрахт» проводит отличный сезон и занимает четвертое место в турнирной таблице. Отставание от «Вольфсбурга», идущего на третьем месте насчитывает уже четыре пункта. Однако «Айнтрахт» рискует потерять и текущую позицию, учитывая результаты последних матчей. В прошлом туре команда сыграла вничью с «РБ Лейпциг» (1:1), а несколькими днями ранее поделила очки со «Штутгартом» (1:1).

«Унион» редко проигрывает в этом сезоне и может создать проблемы для любой команды Бундеслиги. Клуб делит первое место с «Айнтрахтом» по количеству ничьих в чемпионате (по 11). В прошлых двух турах «Унион» победил «Кельн» (2:1) и сыграл вничью с «Арминией» (0:0).

Информация для ставок

  • «Айнтрахт» не может выиграть три матча подряд
  • «Унион» не проигрывает пять матчей подряд в Бундеслиге
  • «Айнтрахт» не проигрывает на своем поле в Бундеслиге уже 14 матчей
  • В четырех из пяти последних поединков между командами сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

«Айнтрахт» борется за медали чемпионата Германии, но в этот раз у них очень неудобный соперник, который просто так очки не отдаст. Рискнем предположить, что матч не выявит победителя. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.17 1.40 2.05 1.86 1.60 2.48
Лига Ставок 2.02 1.80 1.60 2.36
Мелбет 2.07 1.88
Pin-Up.ru 3.00 1.41 2.00 1.85 1.58 2.42
BetBoom 3.01 1.41 2.00 1.85 1.59 2.44
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 13:06
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Айнтрахт»
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