«Айнтрахт» — «Унион». Прогноз на матч чемпионата Германии (20.03.2021)

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вчера, 05:35

В 26-м туре Бундеслиги «Айнтрахт» сыграет дома с «Унионом». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.87. В случае победы «Униона» зайдет коэффициент 4.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.81 за ТБ 2.5 и 2 за ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.71.

Форма команд

«Анйтрахт» проводит отличный сезон и занимает четвертое место в турнирной таблице. Отставание от «Вольфсбурга», идущего на третьем месте насчитывает уже четыре пункта. Однако «Айнтрахт» рискует потерять и текущую позицию, учитывая результаты последних матчей. В прошлом туре команда сыграла вничью с «РБ Лейпциг» (1:1), а несколькими днями ранее поделила очки со «Штутгартом» (1:1).

«Унион» редко проигрывает в этом сезоне и может создать проблемы для любой команды Бундеслиги. Клуб делит первое место с «Айнтрахтом» по количеству ничьих в чемпионате (по 11). В прошлых двух турах «Унион» победил «Кельн» (2:1) и сыграл вничью с «Арминией» (0:0).

Информация для ставок

«Айнтрахт» не может выиграть три матча подряд

«Унион» не проигрывает пять матчей подряд в Бундеслиге

«Айнтрахт» не проигрывает на своем поле в Бундеслиге уже 14 матчей

В четырех из пяти последних поединков между командами сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

«Айнтрахт» борется за медали чемпионата Германии, но в этот раз у них очень неудобный соперник, который просто так очки не отдаст. Рискнем предположить, что матч не выявит победителя. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.65.