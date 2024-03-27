«Айнтрахт» Франкфурт – «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (30.03.2024)

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вчера, 13:35

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. В случае победы «Униона», зайдет коэффициент 3.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Айнтрахт» Франкфурт удерживает место в зоне еврокубков, однако еще не гарантировал себе его, ведь еще достаточно туров до конца сезона. Команда занимает шестое место с 40 баллами и отстает на целых девять очков от «РБ Лейпци». Несмотря на то, что подняться выше шестого места будет сложно, хозяевам нужна победа, ведь свою позицию тоже требуется сохранить. Два последних матча «Айнтрахта» завершились поражением от «Боруссии» Дортмунд (1:3) и выиграла у «Хоффенхайма» (3:1).

«Унион» старается набирать очки в каждом поединке, но в целом сезон можно считать проваленным. Столичный клуб идет на 13 месте в таблице и набрал 28 баллов, но отстает от десятой позиции всего на два пункта. Вряд ли команда опустится в зону вылета, но расслабляться еще несколько поединков все же не стоит. В прошлой товарищеской игре «Унион» обыграл «Магдебург» (3:1), а ранее выиграл в чемпионате у «Вердера» (2:1).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Униона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Айнтрахт» выиграл только четыре домашних матча из десяти последних во всех турнирах

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Айнтрахт» выиграл три из четырех последних матчей с «Унионом»

Прогноз

«Айнтрахт» Ф нуждается в победе и на своем поле у команды есть все шансы ее добыть в матче с нестабильным «Унионом». Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.