ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«АЗ-2» — «Экселсиор». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (07.05.2021)

вчера, 19:41

«АЗ-2» сыграет против «Экселсиора» в рамках очередного тура второго по силе дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

В этом матче можно поставить на победу гостей по коэффициенту 2.12. Также можно сделать ставку на победу «АЗ-2» за 2.75 и на ничейный исход за 4.00.

Форма команд

«АЗ-2» набрал 35 очков и идет на 17-й строчке в турнирной таблице. Молодежка «АЗ Алкмар» играет неплохо, хоть и находится в подвале турнирной таблицы. В нынешнем сезоне клуб выиграл десять поединков, пять раз сырал вничью и проиграл в 21-м матче. В последних играх «АЗ-2» не так хорош, как прежде, но клуб все еще на плаву и обыграть его сложно.

«Экселсиор» находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 48 пунктов. В нынешнем сезоне клуб побеждал 14 раз, шесть матчей сыграл вничью и проиграл в 16 поединках. В последних играх «Экселсиор» неплох, команда регулярно набирает очки и есть шанс на то, что она попадет в топ-8 по итогам нынешнего сезона. Для этого нужно обыгрывать молодежку АЗ.

Информация для ставок

  • «Экселсиор» не проигрывает четыре игры кряду
  • «АЗ-2» выиграл три игры из последних пяти
  • «Экселсиор» забил и пропустил десять мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на игру — ничья или победа «Экселсиора» по коэффициенту 1.40. Также можно поставить на «обе команды забьют» за 1.33 и на «тотал забитых мячей больше 3,5» за 1.85.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Дордрехт» — «Камбюр».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.26 1.36 2.64 1.52
1XBET 5.80 1.12 3.14 1.34 2.59 1.50
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии7
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:48
Много голов не забьют..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100