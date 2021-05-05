«АЗ-2» — «Экселсиор». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (07.05.2021)

«АЗ-2» сыграет против «Экселсиора» в рамках очередного тура второго по силе дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущее противостояние.
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завтра, 21:00
Ставки букмекеров
В этом матче можно поставить на победу гостей по коэффициенту 2.12. Также можно сделать ставку на победу «АЗ-2» за 2.75 и на ничейный исход за 4.00.
Форма команд
«АЗ-2» набрал 35 очков и идет на 17-й строчке в турнирной таблице. Молодежка «АЗ Алкмар» играет неплохо, хоть и находится в подвале турнирной таблицы. В нынешнем сезоне клуб выиграл десять поединков, пять раз сырал вничью и проиграл в 21-м матче. В последних играх «АЗ-2» не так хорош, как прежде, но клуб все еще на плаву и обыграть его сложно.
«Экселсиор» находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 48 пунктов. В нынешнем сезоне клуб побеждал 14 раз, шесть матчей сыграл вничью и проиграл в 16 поединках. В последних играх «Экселсиор» неплох, команда регулярно набирает очки и есть шанс на то, что она попадет в топ-8 по итогам нынешнего сезона. Для этого нужно обыгрывать молодежку АЗ.
Информация для ставок
- «Экселсиор» не проигрывает четыре игры кряду
- «АЗ-2» выиграл три игры из последних пяти
- «Экселсиор» забил и пропустил десять мячей в последних пяти играх
Прогноз
Актуальная ставка на игру — ничья или победа «Экселсиора» по коэффициенту 1.40. Также можно поставить на «обе команды забьют» за 1.33 и на «тотал забитых мячей больше 3,5» за 1.85.
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