«АЗ-2» — «Экселсиор». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (07.05.2021)

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вчера, 19:41

« АЗ -2» сыграет против «Экселсиора» в рамках очередного тура второго по силе дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки букмекеров

В этом матче можно поставить на победу гостей по коэффициенту 2.12. Также можно сделать ставку на победу « АЗ -2» за 2.75 и на ничейный исход за 4.00.

Форма команд

« АЗ -2» набрал 35 очков и идет на 17-й строчке в турнирной таблице. Молодежка « АЗ Алкмар» играет неплохо, хоть и находится в подвале турнирной таблицы. В нынешнем сезоне клуб выиграл десять поединков, пять раз сырал вничью и проиграл в 21-м матче. В последних играх « АЗ -2» не так хорош, как прежде, но клуб все еще на плаву и обыграть его сложно.

«Экселсиор» находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 48 пунктов. В нынешнем сезоне клуб побеждал 14 раз, шесть матчей сыграл вничью и проиграл в 16 поединках. В последних играх «Экселсиор» неплох, команда регулярно набирает очки и есть шанс на то, что она попадет в топ-8 по итогам нынешнего сезона. Для этого нужно обыгрывать молодежку АЗ .

Информация для ставок

«Экселсиор» не проигрывает четыре игры кряду

« АЗ -2» выиграл три игры из последних пяти

-2» выиграл три игры из последних пяти «Экселсиор» забил и пропустил десять мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на игру — ничья или победа «Экселсиора» по коэффициенту 1.40. Также можно поставить на «обе команды забьют» за 1.33 и на «тотал забитых мячей больше 3,5» за 1.85.

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