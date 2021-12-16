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«Барнсли» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.12.2021)

16 декабря 2021, 16:18

«Барнсли» примет «Вест Бромвич» в рамках 23-го тура Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Англия. Чемпионшип 2021/2022
Барнсли
Вест Бромвич
0 : 0
завершен
17 декабря 2021, 22:45
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.023.801.76
Фонбет 5.60 3.85 1.63
BetBoom 5.62 3.66 1.67

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Вест Бромвич». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.73. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа хозяев в 4.90.

Дополнительная ставка на матч — «тотал забитых мячей больше трех», по коэффициенту 2.90.

Форма команд

«Барнсли» расположился в нынешнем сезоне на 23-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 13 пунктов. У команды две победы, семь ничьих и 13 поражений. Коллектив из одноименного города забил 15 голов и пропустил 34 мяча. В последних встречах «Барнсли» уступил «Престону», а также сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» и поделил очки с «Петерборо Юнайтед».

У «Вест Бромвича» ситуация на порядок лучше. У команды 40 баллов и третья строчка в турнирной таблице. В активе клуба 11 побед, семь ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 30 голов и пропустил 17 мячей. В последних встречах «Вест Бромвич» выиграл у «Рединга», а также одолел «Ковентри Сити» и сыграл вничью с «Ноттингем Форест».

Информация для ставок

  • «Вест Бромвич» не проигрывает четыре поединка подряд
  • «Барнсли» не побеждает вот уже шесть поединков подряд
  • У «Вест Бромвича» три забитых мяча за последние три поединка

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.95. В таких матчах всегда забивают две команды, так как они понимают, что им очень важно взять очки. «Барнсли» хочет выбраться из зоны вылета, а «Вест Бромвич» планирует подняться выше и бороться за выход в АПЛ.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.55 1.59 1.83 2.07 1.44 2.86
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shlomo
shlomo
16 декабря 2021 в 16:50
Гости не проиграют
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