«Барнсли» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.12.2021)

«Барнсли» примет «Вест Бромвич» в рамках 23-го тура Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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0 : 0
завершен
17 декабря 2021, 22:45
пятница
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Вест Бромвич». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.73. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа хозяев в 4.90.
Дополнительная ставка на матч — «тотал забитых мячей больше трех», по коэффициенту 2.90.
Форма команд
«Барнсли» расположился в нынешнем сезоне на 23-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 13 пунктов. У команды две победы, семь ничьих и 13 поражений. Коллектив из одноименного города забил 15 голов и пропустил 34 мяча. В последних встречах «Барнсли» уступил «Престону», а также сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» и поделил очки с «Петерборо Юнайтед».
У «Вест Бромвича» ситуация на порядок лучше. У команды 40 баллов и третья строчка в турнирной таблице. В активе клуба 11 побед, семь ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 30 голов и пропустил 17 мячей. В последних встречах «Вест Бромвич» выиграл у «Рединга», а также одолел «Ковентри Сити» и сыграл вничью с «Ноттингем Форест».
Информация для ставок
- «Вест Бромвич» не проигрывает четыре поединка подряд
- «Барнсли» не побеждает вот уже шесть поединков подряд
- У «Вест Бромвича» три забитых мяча за последние три поединка
Прогноз
В этой игре можно сделать ставку на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.95. В таких матчах всегда забивают две команды, так как они понимают, что им очень важно взять очки. «Барнсли» хочет выбраться из зоны вылета, а «Вест Бромвич» планирует подняться выше и бороться за выход в АПЛ.