«Барнсли» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.12.2021)

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16 декабря 2021, 16:18

«Барнсли» примет «Вест Бромвич» в рамках 23-го тура Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Вест Бромвич». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.73. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа хозяев в 4.90.

Дополнительная ставка на матч — «тотал забитых мячей больше трех», по коэффициенту 2.90.

Форма команд

«Барнсли» расположился в нынешнем сезоне на 23-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 13 пунктов. У команды две победы, семь ничьих и 13 поражений. Коллектив из одноименного города забил 15 голов и пропустил 34 мяча. В последних встречах «Барнсли» уступил «Престону», а также сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» и поделил очки с «Петерборо Юнайтед».

У «Вест Бромвича» ситуация на порядок лучше. У команды 40 баллов и третья строчка в турнирной таблице. В активе клуба 11 побед, семь ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 30 голов и пропустил 17 мячей. В последних встречах «Вест Бромвич» выиграл у «Рединга», а также одолел «Ковентри Сити» и сыграл вничью с «Ноттингем Форест».

Информация для ставок

«Вест Бромвич» не проигрывает четыре поединка подряд

«Барнсли» не побеждает вот уже шесть поединков подряд

У «Вест Бромвича» три забитых мяча за последние три поединка

Прогноз