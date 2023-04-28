«Барселона» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (29.04.2023)

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вчера, 20:15

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. Выбрать победителем «Бетис» можно по коэффициенту 9, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.68, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.02.

Форма команд

«Барселона» продолжает уверенно лидировать в Ла Лиге и кажется, что уже ничего не сможет помешать ей завоевать чемпионство. Несмотря на хорошую оборону, коллектив в последних встречах мало забивает и это должно беспокоить тренерский штаб. «Сине-гранатовые» имеют в активе 76 баллов, а их последние два поединка завершились поражением от «Райо Вальекано» (1:2) и минимальным успехом с «Атлетико» (1:0).

«Бетис» выиграл всего один матч из пяти последних в чемпионате Испании, что явно не радует болельщиков, которые рассчитывали на место в Лиге чемпионов по итогам сезона. Сейчас коллектив занимает шестое место с 49 баллами и уступает идущему четвертым «Реал» Сосьедаду уже шесть пунктов. В прошлом туре «Бетис» сыграл на своем поле вничью с «Реалом» Сосьедад (0:0), а ранее проиграл на выезде «Осасуне» (2:3).

Информация для ставок

«Барселона» выиграла только один матч из пяти последних во всех турнирах

«Бетис» смог одержать только две победы в десяти последних поединках

Десять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Бетис» не может выиграть у «Барселоны» уже девять встреч подряд

Прогноз

«Барселона» имеет хорошую статистику личных встреч с «Бетисом» и на своем поле должна переигрывать своего соперника. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.