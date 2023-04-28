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«Барселона» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (29.04.2023)

вчера, 20:15
Хоакин

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. Выбрать победителем «Бетис» можно по коэффициенту 9, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.365.299.10
Pari 1.35 5.10 9.00

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.68, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.02.

Форма команд

«Барселона» продолжает уверенно лидировать в Ла Лиге и кажется, что уже ничего не сможет помешать ей завоевать чемпионство. Несмотря на хорошую оборону, коллектив в последних встречах мало забивает и это должно беспокоить тренерский штаб. «Сине-гранатовые» имеют в активе 76 баллов, а их последние два поединка завершились поражением от «Райо Вальекано» (1:2) и минимальным успехом с «Атлетико» (1:0).

«Бетис» выиграл всего один матч из пяти последних в чемпионате Испании, что явно не радует болельщиков, которые рассчитывали на место в Лиге чемпионов по итогам сезона. Сейчас коллектив занимает шестое место с 49 баллами и уступает идущему четвертым «Реал» Сосьедаду уже шесть пунктов. В прошлом туре «Бетис» сыграл на своем поле вничью с «Реалом» Сосьедад (0:0), а ранее проиграл на выезде «Осасуне» (2:3).

Информация для ставок

  • «Барселона» выиграла только один матч из пяти последних во всех турнирах
  • «Бетис» смог одержать только две победы в десяти последних поединках
  • Десять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Бетис» не может выиграть у «Барселоны» уже девять встреч подряд

Прогноз

«Барселона» имеет хорошую статистику личных встреч с «Бетисом» и на своем поле должна переигрывать своего соперника. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.57 1.32 2.24 1.70 1.75 2.16
Pari 2.20 1.70
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:00
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче и тотал больше 2,5 команды смогут преодолеть в этой игре. Удачи
Гость
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