«Бавария» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (17.01.2021)

В 16-м туре чемпионата Германии «Бавария» на стадионе «Альянц Арена» сыграет против «Фрайбурга». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 17 января 2021 года.
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2 : 1
завершен
17 января 2021, 17:30
воскресенье
Ставки букмекеров
У букмекеров практически нет сомнений в том, что «Бавария» возьмет три очка в этой встрече. Ставки на победу хозяев в БК Фонбет можно разместить с коэффициентом 1.27. Шансы «Фрайбурга» сотворить сенсацию и победить фаворита оцениваются в 11.00, а ничья идет с котировкой 7.10.
Тотал голов в этом матче установлен на отметке (3,5). Заключить пари с условием «больше» можно за 1.81, «меньше» — 2.16.
Форма команд
13 января «Бавария» преподнесла неприятный сюрприз своим болельщикам. Мюнхенский гранд сенсационно вылетел из Кубка Германии, уступив в серии пенальти «Хольштайну» (2:3). Отметим, что до этого подопечные Ханси Флика проиграли в чемпионате в гостях «Боруссии» Менхегладбах (2:3), ведя по ходу встречи 2:0.
Несмотря на эту неудачу, «Бавария» сохранила позицию лидера в турнирной таблице Бундеслиги с преимуществом над вторым местом («Лейпцигом») в два пункта.
«Фрайбург» приятно удивляет в последнее время. Команда выиграла пять матчей кряду в чемпионате, взлетев на восьмую строчку в турнирной таблице. Последней жертвой команды стал «Кельн», который был разбит с неприличным счетом 5:0.
Информация для ставок
· «Бавария» победила соперника в двух последних матчах с одинаковым счетом (3:1)
· У «Баварии» семь побед в десяти прошлых домашних матчах во всех турнирах
· «Фрайбург» проиграл четыре из пяти предыдущих матчей в Мюнхене
· В трех из пяти прошлых матчей между командами прошла ставка на ТБ(2,5)
Прогноз
Можно не сомневаться, что «Бавария» выйдет на поле с целью разгромить своего соперника после предыдущих неудач. Мюнхенский клуб способен собраться в нужный момент и прибавить в тех аспектах, где были допущены ошибки.
Выезд в Мюнхен ничего хорошего «Фрайбургу» не сулит. Берем комбинированную ставку на победу «Баварии» и ТБ(2,5) с коэффициентом 1.60 в букмекерской конторе Фонбет.