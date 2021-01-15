«Бавария» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (17.01.2021)

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15 января 2021, 18:25

В 16-м туре чемпионата Германии «Бавария» на стадионе «Альянц Арена» сыграет против «Фрайбурга». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 17 января 2021 года.

Ставки букмекеров

У букмекеров практически нет сомнений в том, что «Бавария» возьмет три очка в этой встрече. Ставки на победу хозяев в БК Фонбет можно разместить с коэффициентом 1.27. Шансы «Фрайбурга» сотворить сенсацию и победить фаворита оцениваются в 11.00, а ничья идет с котировкой 7.10.

Тотал голов в этом матче установлен на отметке (3,5). Заключить пари с условием «больше» можно за 1.81, «меньше» — 2.16.

Форма команд

13 января «Бавария» преподнесла неприятный сюрприз своим болельщикам. Мюнхенский гранд сенсационно вылетел из Кубка Германии, уступив в серии пенальти «Хольштайну» (2:3). Отметим, что до этого подопечные Ханси Флика проиграли в чемпионате в гостях «Боруссии» Менхегладбах (2:3), ведя по ходу встречи 2:0.

Несмотря на эту неудачу, «Бавария» сохранила позицию лидера в турнирной таблице Бундеслиги с преимуществом над вторым местом («Лейпцигом») в два пункта.

«Фрайбург» приятно удивляет в последнее время. Команда выиграла пять матчей кряду в чемпионате, взлетев на восьмую строчку в турнирной таблице. Последней жертвой команды стал «Кельн», который был разбит с неприличным счетом 5:0.

Информация для ставок

· «Бавария» победила соперника в двух последних матчах с одинаковым счетом (3:1)

· У «Баварии» семь побед в десяти прошлых домашних матчах во всех турнирах

· «Фрайбург» проиграл четыре из пяти предыдущих матчей в Мюнхене

· В трех из пяти прошлых матчей между командами прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

Можно не сомневаться, что «Бавария» выйдет на поле с целью разгромить своего соперника после предыдущих неудач. Мюнхенский клуб способен собраться в нужный момент и прибавить в тех аспектах, где были допущены ошибки.