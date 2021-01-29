«Бавария» — «Хоффенхайм»: прогноз на матч Бундеслиги (30.01.2021)

В 19-м туре Бундеслиги чемпион последних лет «Бавария» принимает дома крепкого середняка «Хоффенхайм».
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4 : 1
завершен
30 января 2021, 17:30
суббота
Ставки букмекеров
Фаворитом в матче, естественно, принято считать мюнхенский клуб, ставку на его победу принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.22. Рискнуть поставить на победу «Хоффенхайма» можно за 10.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 7.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 4 можно взять за 2.01.
Форма команд
«Бавария» показала всей стране, что слухи о спаде физической формы и отсутствии мотивации у команды слишком преувеличены. В последних трех матчах Бундеслиги добыты уверенные победы. Сам коллектив не может забыть обидного поражения в первом круге от «Хоффенхайма» (1:4) и намерен взять реванш у обидчика.
«Хоффенхайм» до последних двух туров Бундеслиги не впечатлял результатами и не мог выиграть несколько матчей подряд. Однако команда смогла реабилитироваться перед своими поклонниками, сначала одолев «Герту» (3:0), а затем победив «Кельн» с тем же счетом.
Информация для ставок
• «Бавария» не проигрывает в домашних стенах более 21 матча
• «Бавария» выиграла пять из семи домашних матчей у «Хоффенхайма»
• Семь последних личных встреч команд завершились тоталом больше 2.5 мячей
• «Хоффенхайм» не проигрывает уже три матча в Бундеслиге
Прогноз
«Бавария» считается абсолютным фаворитом в данной встрече, людей, которые верят в успех «Хоффенхайма», очень мало. Чемпион Германии помнит о поражении в первом круге и приложит все усилия, чтобы реабилитироваться. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на индивидуальный тотал «Баварии» больше 3 мячей с коэффициентом 1.85.