«Байер» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (19.03.2023)

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сегодня, 10:22

Ставки букмекеров

Букмекеры считают гостей фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Байера», могут сделать ставки по коэффициенту 4.6. Коэффициент на ничью составляет 4.5.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.07, в то время как низовой исход ТМ 3.5 оценивается по 1.77. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Байер» вышел уже в четвертьфинал Лиги Европы и основную ставку наверняка будет делать на этот турнир, учитывая обстоятельства в Бундеслиге. Во внутреннем первенстве подопечные Хаби Алонсо занимают только девятое место с 34 баллами и отстает от зоны еврокубков на шесть пунктов. Тем не менее, матчи с «Баварией» принципиальны для любого клуба, поэтому болельщикам не придется скучать. В прошлой игре Лиги Европы «Байер» обыграл на выезде «Ференцварош» (2:0), а ранее в чемпионате оказался сильнее «Вердера» (3:2).

«Бавария» после уверенно прохода в Лиге Чемпионов над « ПСЖ » (1:0, 2:0), выдала очень результативный матч с «Аугсбургом» (5:3) и перед перерывом на матчи сборных очень хочет добиться победы, чтобы с хорошим настроением подойти к решающей части сезона. На данный момент чемпион Германии занимает второе место с 52 баллами и отстает от Боруссии Д всего на один балл, при этом имея нынешнюю игру в запасе. В случае победы подопечные Нагельсмана вернут себе лидерство.

Информация для ставок

«Байер» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Бавария» одержала восемь побед из десяти последних поединков на выезде

«Бавария» выиграла семь из десяти последних матчей с «Байером» при двух поражениях

Восемь из десяти последних личных встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

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