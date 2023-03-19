«Байер» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (19.03.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают гостей фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Байера», могут сделать ставки по коэффициенту 4.6. Коэффициент на ничью составляет 4.5.
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сегодня, 19:30
Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.07, в то время как низовой исход ТМ 3.5 оценивается по 1.77. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.
Форма команд
«Байер» вышел уже в четвертьфинал Лиги Европы и основную ставку наверняка будет делать на этот турнир, учитывая обстоятельства в Бундеслиге. Во внутреннем первенстве подопечные Хаби Алонсо занимают только девятое место с 34 баллами и отстает от зоны еврокубков на шесть пунктов. Тем не менее, матчи с «Баварией» принципиальны для любого клуба, поэтому болельщикам не придется скучать. В прошлой игре Лиги Европы «Байер» обыграл на выезде «Ференцварош» (2:0), а ранее в чемпионате оказался сильнее «Вердера» (3:2).
«Бавария» после уверенно прохода в Лиге Чемпионов над «ПСЖ» (1:0, 2:0), выдала очень результативный матч с «Аугсбургом» (5:3) и перед перерывом на матчи сборных очень хочет добиться победы, чтобы с хорошим настроением подойти к решающей части сезона. На данный момент чемпион Германии занимает второе место с 52 баллами и отстает от Боруссии Д всего на один балл, при этом имея нынешнюю игру в запасе. В случае победы подопечные Нагельсмана вернут себе лидерство.
Информация для ставок
- «Байер» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
- «Бавария» одержала восемь побед из десяти последних поединков на выезде
- «Бавария» выиграла семь из десяти последних матчей с «Байером» при двух поражениях
- Восемь из десяти последних личных встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Обе команды находятся в хороших физических кондициях, поэтому мы предполагаем, что болельщики увидят много забитых мячей в этом поединке. Рекомендуем сделать ставку на ТБ 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.07.