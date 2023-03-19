Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Байер» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (19.03.2023)

сегодня, 10:22
Бавария

Ставки букмекеров

Букмекеры считают гостей фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Байера», могут сделать ставки по коэффициенту 4.6. Коэффициент на ничью составляет 4.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.764.561.68
Лига Ставок 4.50 4.40 1.68
1XBET 4.74 4.68 1.69

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.07, в то время как низовой исход ТМ 3.5 оценивается по 1.77. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Байер» вышел уже в четвертьфинал Лиги Европы и основную ставку наверняка будет делать на этот турнир, учитывая обстоятельства в Бундеслиге. Во внутреннем первенстве подопечные Хаби Алонсо занимают только девятое место с 34 баллами и отстает от зоны еврокубков на шесть пунктов. Тем не менее, матчи с «Баварией» принципиальны для любого клуба, поэтому болельщикам не придется скучать. В прошлой игре Лиги Европы «Байер» обыграл на выезде «Ференцварош» (2:0), а ранее в чемпионате оказался сильнее «Вердера» (3:2).

«Бавария» после уверенно прохода в Лиге Чемпионов над «ПСЖ» (1:0, 2:0), выдала очень результативный матч с «Аугсбургом» (5:3) и перед перерывом на матчи сборных очень хочет добиться победы, чтобы с хорошим настроением подойти к решающей части сезона. На данный момент чемпион Германии занимает второе место с 52 баллами и отстает от Боруссии Д всего на один балл, при этом имея нынешнюю игру в запасе. В случае победы подопечные Нагельсмана вернут себе лидерство.

Информация для ставок

  • «Байер» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
  • «Бавария» одержала восемь побед из десяти последних поединков на выезде
  • «Бавария» выиграла семь из десяти последних матчей с «Байером» при двух поражениях
  • Восемь из десяти последних личных встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды находятся в хороших физических кондициях, поэтому мы предполагаем, что болельщики увидят много забитых мячей в этом поединке. Рекомендуем сделать ставку на ТБ 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.07.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.47 2.26 1.70
Лига Ставок 2.25 1.62
1XBET 2.69 1.42
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:08
Не вижу причин, по которым Бавария здесь может испытать проблем. Дыры в обороне Байера плюс минус очевидны всем, к тому же "аспириновые" на фоне нагрузок и третьего матча за неделю будут принимать чемпиона, тогда как у Баварии вся неделя была свободна. Естественно, 2 гола в такой игре очень несложно представить, тем более мюнхенцы в первом круге выиграли и вовсе 4-0. Сейчас 3 очка для гостей также кажутся уверенными на бумаге. Искомая ставка проходила в 4-х из 5-ти крайних матчах, а сейчас у неё отличный плацдарм для прохода снова.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 