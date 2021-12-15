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«Байер» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (15.12.2021)

сегодня, 13:20

В 16-м туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» приедет в гости к «Байеру» из Леверкузена. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.884.143.97
Мелбет 1.92 4.04 4.04
1XBET 1.92 4.04 4.04
BetBoom 1.92 3.88 3.96

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.85 в букмекерской конторе Мелбет. Те, кто верит в победу «Хоффенхайма», могут поставить по 4.1. Коэффициент на ничью составляет 3.9.

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.71, в то время как низовой исход (ТМ 3) оценивается по 2. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.45.

Форма команд

«Байер» идет на третьем месте в чемпионате Германии, но крупное поражение в прошлом туре вызвало определенное беспокойство у болельщиков и руководства. «Фармацевты» набрали 27 очков и отстают от лидера на 10 пунктов, что уже является большим расстоянием, которое отыграть в Бундеслиге не так просто. В последней игре чемпионата «Байер» проиграл на выезде «Айнтрахту» (2:5), а неделей ранее разгромил «Гройтер Фюрт» (7:1).

«Хоффенхайм» выдал серию победных матчей, что помогло команде забраться уже на четвертое место. Коллектив набрал 26 очков. Клуб постоянно пропускает в последних поединках, что говорит о необходимости поработать над защитными действиями. Последние две встречи «Хоффенхайм» выиграл у «Фрайбурга» (2:1) и «Айнтрахта» Ф (3:2).

Информация для ставок

  • «Хоффенхайм» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Байер» одержал только пять побед
  • «Байер» забивал в 13 из 15 последних домашних матчей во всех турнирах
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Байер» выиграл один из пяти домашних матчей с «Хоффенхаймом»

Прогноз

«Байер» хорошо выступает на своем поле и имеет мотивацию для достижения результата. Предполагаем, что команда из Леверкузена сможет создать много проблем сопернику и забрать три очка. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.81 1.47 2.27 1.69
Мелбет 2.41 1.54
1XBET 2.41 1.54
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:00
Байер выиграет этот матч
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