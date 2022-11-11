«Байер» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (12.11.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Аугсбурга» могут поставить за 4.6. Коэффициент на ничью составляет 4.15.
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сегодня, 17:30
Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.35, в то время как низовой исход оценивается по 1.6. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.58.
Форма команд
«Байер» кажется приходит в себя после проваленной первой половины сезона и выиграл уже два матча подряд в чемпионате Германии. Это помогло «фармацевтам» подняться на 13 место с 15 баллами. Чтобы продолжать свой путь вверх, хозяевам очень нужна победа над «Штутгартом». В двух последних матчах «Байер» одержал победу над «Кельном» (2:1) и разгромил «Унион» (5:0).
«Штутгарт» набрал девять очков в пяти последних турах, что является неплохим результатом для команды. Коллектив покинул зону вылета и находится на 15 месте с 14 баллами, опережая ближайшего соперника на три балла. В прошлом туре Бундеслиги «Штутгарт» переиграл на своем поле берлинскую «Герту» (2:1), а ранее на выезде уступили «Боруссии» М (1:3).
Информация для ставок
- «Байер» выиграл только три из последних десяти матчей во всех турнирах
- «Штутгарт» проиграл три последних выездных матча
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Байер» выиграл восемь из десяти последних матчей со «Штутгартом»
Прогноз
«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле и как можно быстрее вернуться хотя бы в верхнюю половину турнирной таблицы. Предлагаем сделать ставку на хозяев по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.