«Байер» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (12.11.2022)

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вчера, 10:17

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Аугсбурга» могут поставить за 4.6. Коэффициент на ничью составляет 4.15.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.35, в то время как низовой исход оценивается по 1.6. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Байер» кажется приходит в себя после проваленной первой половины сезона и выиграл уже два матча подряд в чемпионате Германии. Это помогло «фармацевтам» подняться на 13 место с 15 баллами. Чтобы продолжать свой путь вверх, хозяевам очень нужна победа над «Штутгартом». В двух последних матчах «Байер» одержал победу над «Кельном» (2:1) и разгромил «Унион» (5:0).

«Штутгарт» набрал девять очков в пяти последних турах, что является неплохим результатом для команды. Коллектив покинул зону вылета и находится на 15 месте с 14 баллами, опережая ближайшего соперника на три балла. В прошлом туре Бундеслиги «Штутгарт» переиграл на своем поле берлинскую «Герту» (2:1), а ранее на выезде уступили «Боруссии» М (1:3).

Информация для ставок

«Байер» выиграл только три из последних десяти матчей во всех турнирах

«Штутгарт» проиграл три последних выездных матча

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Байер» выиграл восемь из десяти последних матчей со «Штутгартом»

Прогноз

«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле и как можно быстрее вернуться хотя бы в верхнюю половину турнирной таблицы. Предлагаем сделать ставку на хозяев по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.