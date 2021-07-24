«Беерсхот-Вилрийк» — «Серкль Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (24.07.2021)

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вчера, 03:50

В 1-м туре чемпионата Бельгии «Беерсхот-Вилрийк» примет на своем поле «Серкль Брюгге» Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче букмекерская контора Мелбет отдает предпочтение «Беерсхот-Вилрийк» Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.33. Победа «Серкль Брюгге» котируется в 3.1. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.35.

Поставить на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.84. Низовой исход поединка (ТМ 2.5) оценивается в 1.96.

Форма команд

«Беерсхот» по итогам сезона не смог попасть в плей-офф чемпионата Бельгии. Команда провела достаточно стабильный сезон, но немного не хватило везения и собранности в определенных моментах. Клуб основательно готовился к новому сезону, проведя много товарищеских матчей. В прошлой встрече «Беерсхот» сыграл вничью с «Фортуной» Ситтард (1:1), а немного ранее уступил «Утрехту» (1:2).

«Серкль Брюгге» очень сложно дался прошлый сезон, и команда только в последних матчах смогла обеспечить себе участие в элитном дивизионе Бельгии на следующий сезон. Клуб провел несколько товарищеских матчей на межсезонных сборах, которые закончились разными результатами, но помогли команде набрать физическую форму. В последних двух матчах «Серкль Брюгге» проиграл «Монако» (1:3) и «Стандарду» (1:2).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Серкль Брюгге» закончились исходом «обе забьют»

Семь последних матчей «Беерсхот-Вилрийк» закончились тоталом меньше 3.5 мячей

«Серкль Брюгге» и «Беерсхот-Вилрийк» выиграли по две встречи за последние пять матчей между собой

Пять из шести последних очных встреч команд закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Беерсхот-Вилрийк» является небольшим фаворитом в этом матче, однако мы предполагаем, что более надежным вариантом будет ставка «обе забьют», которую можно сделать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65.

Букмекеры также предлагают высокий коэффициент на исход матча «Верес» — «Колос».