«Беерсхот-Вилрийк» — «Юнион Сент-Жиллуаз». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (07.08.2021)

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вчера, 20:44

В третьем туре чемпионата Бельгии мы сможем увидеть интересное противостояние. «Беерсхот-Вилрийк» ждет в гости «Юнион Сент-Жиллуаз».

Ставки букмекеров

Преимущество в этом поединке букмекеры отдают «Юнион Сент-Жиллуаз». Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 1.82. На победу хозяев коэффициент составляет 4.2. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.8.

Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.79. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.02.

Форма команд

«Юнион Сент-Жиллуаз» смог набрать три очка в стартовых двух матчах, пока делать выводы о форме команды довольно сложно. Коллектив хочет закрепиться в середине турнирной таблицы, для этого необходимо стабильно набирать зачетные пункты. В прошлой игре чемпионата «Юнион Сент-Жиллуаз» уступил на своем поле «Брюгге» (0:1), а немного ранее уверенно обыграл «Андерлехт» (3:1).

«Беерсхот-Вилрийк» неважно начал чемпионат, по итогам первых двух туров смог набрать всего одно очко. Команда имеет серьезные проблемы с построением игры и не может показать свои задумки, сделанные в межсезонье. В нынешнем поединке коллективу очень желательно зацепиться за очки, чтобы не опуститься еще ниже по турнирной таблице. Последние два матча команды закончились поражением от «Серкль Брюгге» (0:1) и ничейным результатом с «Гентом» (2:2).

Информация для ставок

• «Беерсхот-Вилрийк» не может выиграть уже четыре поединка подряд (включая товарищеские встречи)

• Четыре из шести последних матчей «Юнион Сент-Жиллуаз» закончились исходом «обе забьют»

• «Юнион Сент-Жиллуаз» не может обыграть «Беерсхот-Вилрийк» уже шесть поединков подряд

• Восемь из десяти последних встреч клубов между собой закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Мелбет.