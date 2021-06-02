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сегодня, 12:37

Интересную встречу двух крепких команд подарит товарищеская встреча Беларуси и Азербайджана.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются белорусы. Команда играет домашний поединок, а поставить на их победу можно по коэффициенту 1.94. Победа сборной Азербайджана оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.48. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.31.

Форма команд

Сборная Азербайджана давно не радует своих болельщиков хорошими результатами. Команда долгое время не может одержать победу и еще не набирала очков в своей группе отбора на ЧМ -2022. В товарищеской встрече у тренерского состава будет хороший шанс проверить состав и оценить степень готовности команды к продолжению борьбы в квалификации. Последние два матча Азербайджан проиграл Турции (1:2) и Сербии (1:2).

Беларусь никогда не отличалась высокими результатами, однако команда регулярно берет очки в матчах с соперниками, которые не выше их по классу. Отбор на ЧМ -2022 команда начала с переменным успехом, однако шансы сборной на общий успех очень невелики. В товарищеской встрече с Азербайджаном можно будет увидеть атакующий потенциал команды, ведь хозяева будут играть первым номером. В прошлой игре Беларусь была разгромлена на выезде Бельгией (0:8), а немного ранее оказалась сильнее Эстонии (4:2).

Информация для ставок

• Азербайджан не выигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

• Четыре из шести последних матчей Беларуси закончились тоталом больше 2.5 мячей

• Последний товарищеский матч между командами завершился победой Беларуси (1:0)

• Семь из десяти последних матчей Азербайджана завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Азербайджан не может продемонстрировать качественной игры уже очень давно, в отличие от Беларуси, которая периодически выдает качественные поединки. Предполагаем, что хозяева смогут одержать победу в этом матче. Сделать ставку на победу Беларуси можно по коэффициенту 1.94 в букмекерской конторе Мелбет.

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