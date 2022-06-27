БАТЭ – «Слуцк». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (29.06.2022)

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27 июня 2022, 16:04

Ставки букмекеров

Заключить пари на победу БАТЭ букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.28. Ставки на ничью принимаются по цене 4.90, а шансы «Слуцка» одержать викторию оцениваются в 12.00.

Если рассматривать линию голов, то здесь эксперты не отдают очевидного предпочтения одному из возможных вариантов. Ставки на ТБ (2,5) принимаются по котировке 1.93, ТМ(2,5) – 1.85.

Форма команд

Футболисты БАТЭ набрали только один балл за два предыдущих тура Высшей лиги. После поражения от «Ислочи» (0:1), которое стало для команды первым в сезоне, клуб разделил очки в гостевой игре с «Неманом» (0:0), опустившись в рейтинге на третье место.

«Слуцк» не побеждал на протяжении четырех туров чемпионата Беларуси. В этой серии игр команда трижды кряду сыграла вничью, разойдясь миром с «Динамо» Минск, «Гомелем» (2:2) и «Днепром» (2:2). В предыдущем туре лиги футболисты «Слуцка» допустили второе поражение, проиграв «Витебску» (0:2) на домашней арене.

Информация для ставок

БАТЭ побеждал «Слуцк» в 8 последних матчах на своем поле

побеждал «Слуцк» в 8 последних матчах на своем поле «Слуцк» пропускал минимум три гола в 6 прошлых матчах на поле БАТЭ

«Слуцк» проигрывал в 10 предыдущих поединках против БАТЭ

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