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БАТЭ – «Слуцк». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (29.06.2022)

27 июня 2022, 16:04
БАТЭ

Ставки букмекеров

Заключить пари на победу БАТЭ букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.28. Ставки на ничью принимаются по цене 4.90, а шансы «Слуцка» одержать викторию оцениваются в 12.00.

Беларусь. Высшая лига 2022
БАТЭ
Слуцк
ПроигрышНичьяНичьяНичьяПроигрыш
4 : 0
завершен
29 июня 2022, 18:00
среда
ВыигрышПроигрышПроигрышНичьяНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.33 4.74 7.40
1XBET 1.37 4.54 6.80
BetBoom 1.30 5.10 8.40

Если рассматривать линию голов, то здесь эксперты не отдают очевидного предпочтения одному из возможных вариантов. Ставки на ТБ(2,5) принимаются по котировке 1.93, ТМ(2,5) – 1.85.

Форма команд

Футболисты БАТЭ набрали только один балл за два предыдущих тура Высшей лиги. После поражения от «Ислочи» (0:1), которое стало для команды первым в сезоне, клуб разделил очки в гостевой игре с «Неманом» (0:0), опустившись в рейтинге на третье место.

«Слуцк» не побеждал на протяжении четырех туров чемпионата Беларуси. В этой серии игр команда трижды кряду сыграла вничью, разойдясь миром с «Динамо» Минск, «Гомелем» (2:2) и «Днепром» (2:2). В предыдущем туре лиги футболисты «Слуцка» допустили второе поражение, проиграв «Витебску» (0:2) на домашней арене.

Информация для ставок

  • БАТЭ побеждал «Слуцк» в 8 последних матчах на своем поле
  • «Слуцк» пропускал минимум три гола в 6 прошлых матчах на поле БАТЭ
  • «Слуцк» проигрывал в 10 предыдущих поединках против БАТЭ

Прогноз

С учетом того, что БАТЭ стабильно громит «Слуцк» на домашней арене, рекомендуем поставить на фору (-1,5) гола в пользу гостей по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лиг Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gahi
Gahi
27 июня в 19:28
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
27 июня в 16:11
Хозяева фавориты матча
Гость
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