«Динамо» Минск – «Ислочь». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (02.07.2022)

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29 июня 2022, 15:32

Ставки букмекеров

Поставить на победу минского «Динамо» можно по коэффициенту 1.57. Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок видят хозяев фаворитом этой встречи. Шансы того, что команды сыграют вничью, оцениваются в 4.10, а победа «Ислочи» идет по котировке 5.40.

Котировки, выставленные конторой, склоняют к результативному исходу в этом противостоянии. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.84, ТМ(2,5) – 1.90.

Форма команд

«Динамо» Минск находится на второй позиции чемпионата. Клуб заработал 10 из 12 возможных очков за четыре предыдущих тура, осуществив солидный рывок в рейтинге.

Победными для игроков «Динамо» оказались матчи против «Динамо» Брест (3:1), «Торпедо-БелАЗ» (4:3) и «Витебск» (2:1), а в игре против «Слуцка» минские футболисты зафиксировали четвертую ничью (1:1).

«Ислочь» заработала семь очков в трех прошлых турах белорусского чемпионата. Команда последовательно победила «Днепр» Могилев (3:2) и БАТЭ (1:0), а также разделила баллы в домашней игре против «Гомеля» (1:1). Благодаря этим успехам «Ислочь» поднялась на пятое место турнирной таблицы.

Информация для ставок

У «Динамо» нет поражений в 5 домашних матчах лиги

«Динамо» побеждало «Ислочь» в 3 из прошлых 4 матчей

«Ислочь» проиграла 7 из 9 матчей на поле «Динамо»

Прогноз

«Динамо» вполне оправданно идет фаворитом игры с «Ислочью», которая неудачно выступает в Минске. Советуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.57 в БК Лига Ставок.