«Днепр» Могилев – «Славия» Мозырь. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (16.07.2022)

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15 июля 2022, 12:45

Ставки букмекеров

В этой паре букмекеры отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Славии» можно по коэффициенту 1.57, а победа «Днепра» играется по котировке 5.20. Вероятность того, что команды сыграют вничью, компания Лига Ставок оценивает в 4.20.

Если анализировать линию голов, то здесь предпочтения на стороне результативного исхода. Поставить на ТБ (2,5) можно по котировке 1.67, ТМ(2,5) – 2.12.

Форма команд

В предыдущем туре чемпионата Беларуси «Днепр» зафиксировал десятое поражение в сезоне, проиграв в гостях «Арсеналу» (0:1). В турнирной таблице лиги клуб из Могилева остается на последнем месте рейтинга, набрав за 14 туров всего шесть баллов.

Отдельно стоит выделить слабую атаку «Днепра», в активе которой 12 забитых голов, при 29-и пропущенных мячах.

«Славия» заработала шесть из девяти возможных баллов в трех прошлых турах чемпионата. Клуб из Мозыря смог победить «Белшину» (2:0) и «Минск» (4:2), а между этими успехами был зафиксирован пятый проигрыш в лиге – от «Арсенала» на выезде. Выделим, что в турнирной таблице гости грядущей встречи поднялись на восьмую строчку.

Информация для ставок

«Днепр» проиграл 5 из прошлых 6 матчей чемпионата на своем поле

В 6 домашних матчах Высшей лиги «Днепр» забил только пять голов

«Славия» выиграла 3 из 6 гостевых матчей чемпионата Беларуси

Прогноз

С учетом того, что «Славия» заметно превосходит в классе «Днепр», а также очевидного кризиса хозяев поля, рекомендуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.