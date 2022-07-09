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«Минск» — БАТЭ. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (09.07.2022)

09 июля 2022, 10:30
БАТЭ

Ставки букмекеров

Сыграть победу БАТЭ в этом матче можно по коэффициенту 1.45. Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок видят гостей очевидным фаворитом. Вероятность ничьи оценивается в 4.40, а победу «Минска» можно взять по котировке 6.50.

Беларусь. Высшая лига 2022
Минск
БАТЭ
ВыигрышВыигрышПроигрышПроигрышВыигрыш
2 : 2
завершен
09 июля 2022, 19:00
суббота
ПроигрышНичьяВыигрышНичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 6.40 4.80 1.48
1XBET 6.80 4.60 1.48

Аналитики также рассматривают эту игру, как результативное противостояние. Пари на ТБ(2,5) гола можно заключить по котировке 1.81, ТМ(2,5) – 1.94.

Форма команд

В предыдущем туре Высшей лиги «Минск» зафиксировал седьмую победу в сезоне. В гостевой игре против «Днепра» из Могилева команда продуктивно сыграла в атаке, компенсировав два пропущенных гола (4:2).

В общем зачете чемпионата «Минск» находится на пятой строчке, набрав в общей сложности 22 балла. Выделим, что атака команды за 13 сыгранных встреч организовала 22 забитых мяча, что является третьим показателем лиги.

БАТЭ вырвался в единоличные лидеры белорусского чемпионата. В последней игре национального первенства клуб из Борисова разделил очки с «Энергетиком-БГУ», подвинув конкурента на вторую позицию.

Выделим, что в восьми гостевых матчах Высшей лиги футболисты БАТЭ не допускали поражений, заработав пять побед и три ничьи с общим счетом 15:2.

Информация для ставок

  • БАТЭ выиграл 3 из прошлых 4 матчей против «Минска»
  • «Минск» сыграл на ТБ(2,5) гола в 3 прошлых турах чемпионата
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 3 прошлых встречах на поле «Минска»

Прогноз

С учетом статистики очных встреч «Минска» и БАТЭ рекомендуем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.81 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
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s5rxdj3d4sux
09 июля в 17:47
Фаворит матча БАТЭ
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37qggy83fwkb
09 июля в 17:47
Победу одержит БАТЭ
Gahi
Gahi
09 июля в 10:44
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
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