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«Белененсеш» — «Морейренсе»: прогноз на матч чемпионата Португалии (27.08.2021)

сегодня, 11:21

В поединке четвертого тура чемпионата Португалии «Белененсеш» на домашней арене сыграет против «Морейренсе».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 2.60 3.15 2.80
Мелбет 2.63 3.24 2.78

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет одинаково оценили шансы команд на успех в предстоящей игре. Поставить на победу «Белененсеша» и «Морейренсе» можно с одинаковыми коэффициентами 2.71. Заключить пари на ничью предлагается по котировке 3.22.

Эксперты сервиса также считают, что больше двух голов в этой встрече команды не смогут забить. Исход ТМ(2,5) идет в линии по коэффициенту 1.65, ТБ(2,5) – 2.37.

Форма команд

«Белененсеш», который недавно покинул российский футболист, провалился в стартовых турах чемпионата Португалии, обосновавшись на дне турнирной таблицы с нулевым показателем набранных очков. Команда последовательно проиграла «Порту» (0:2), «Маритиму» (1:2) и «Спортингу» (0:2), забив за три матча всего один гол.

Также «Белененсеш» досрочно вылетел из Кубка. В первом туре соревнований сегодняшние хозяева уступили «Марфе» на выезде с минимальным счетом (0:1).

«Морейренсе» тоже не может похвастаться успешными результатами в новом сезоне. Единственный балл в чемпионате команда заработала в гостевой встрече против «Санта-Клары» — ничья 2:2. Также хозяева грядущего поединка проиграли дома «Бенфике» (1:2) и «Браге» (2:3).

Информация для ставок

• «Белененсеш» не побеждал «Морейренсе» в семи играх кряду
• В 3 предыдущих встречах команд на поле «Белененсеша» прошла ставка на ТМ(2,5)
• «Белененсеш» не забивал голы в 3 прошлых домашних матчах с «Морейренсе»

Прогноз

Предлагаем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.66 2.35
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shlomo
shlomo
сегодня в 14:25
Игра на три результата
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