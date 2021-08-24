«Белененсеш» — «Морейренсе»: прогноз на матч чемпионата Португалии (27.08.2021)

1629793308

сегодня, 11:21

В поединке четвертого тура чемпионата Португалии «Белененсеш» на домашней арене сыграет против «Морейренсе».

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет одинаково оценили шансы команд на успех в предстоящей игре. Поставить на победу «Белененсеша» и «Морейренсе» можно с одинаковыми коэффициентами 2.71. Заключить пари на ничью предлагается по котировке 3.22.

Эксперты сервиса также считают, что больше двух голов в этой встрече команды не смогут забить. Исход ТМ(2,5) идет в линии по коэффициенту 1.65, ТБ (2,5) – 2.37.

Форма команд

«Белененсеш», который недавно покинул российский футболист, провалился в стартовых турах чемпионата Португалии, обосновавшись на дне турнирной таблицы с нулевым показателем набранных очков. Команда последовательно проиграла «Порту» (0:2), «Маритиму» (1:2) и «Спортингу» (0:2), забив за три матча всего один гол.

Также «Белененсеш» досрочно вылетел из Кубка. В первом туре соревнований сегодняшние хозяева уступили «Марфе» на выезде с минимальным счетом (0:1).

«Морейренсе» тоже не может похвастаться успешными результатами в новом сезоне. Единственный балл в чемпионате команда заработала в гостевой встрече против «Санта-Клары» — ничья 2:2. Также хозяева грядущего поединка проиграли дома «Бенфике» (1:2) и «Браге» (2:3).

Информация для ставок

• «Белененсеш» не побеждал «Морейренсе» в семи играх кряду

• В 3 предыдущих встречах команд на поле «Белененсеша» прошла ставка на ТМ(2,5)

• «Белененсеш» не забивал голы в 3 прошлых домашних матчах с «Морейренсе»

Прогноз

Предлагаем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.