Бельгия – Уэльс. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2021)

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вчера, 18:04

В первом туре группы Е квалификации на чемпионат мира в гости к Бельгии приедет Уэльс. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Бельгии линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.35. Ничейный результат котируется коэффициентом 5.2, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 10.

ТБ 2,5 можно взять по коэффициенту 1.74. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2,5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 2.1.

Форма команд

Бельгия уже несколько лет подряд имеет звездный состав, собранный из представителей лучших европейских клубов. Очевидно, что перед командой всегда ставятся серьезные задачи, которые бельгийцы выполняют с переменным успехом. Последние игры сборная Бельгии провела еще в конце 2020 года, обыграв сильные сборные Англии (2:0) и Дании (4:2).

Уэльс всегда является «темной лошадкой» любого турнира за счет качественных игроков, которые могут создать проблемы практически любому сопернику. Для сборной этот матч, как и для остальных, станет первым в этом календарном году. Прошлые две игры Уэльс выиграл у Финляндии (3:1) и Ирландии (1:0).

Информация для ставок

Бельгия выиграла девять из десяти последних домашних матчей

Восемь из десяти выездных матчей Уэльса закончились тоталом меньше 2,5 мячей

В четырех из пяти последних матчей Бельгии был зафиксирован исход «обе забьют»

Уэльс выиграл два последних матча у Бельгии

Прогноз

Несмотря на последнюю статистику матчей между этими сборными этот турнир начинается с чистого листа, хозяева захотят сразу уверенно возглавить свою группу. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу Бельгии с форой -1.5 по коэффициенту 2.