«Беневенто» — «Кальяри». Прогноз на матч чемпионата Италии (09.05.2021)

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вчера, 05:28

В 35-м туре Серии А «Кальяри» сыграет на выезде с «Беневенто». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Кальяри» фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.23. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.5, а победа «Беневенто» оценивается в 3.15.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход (ТМ 2.5) котируется в 2.01. Исход «обе команды забьют» представлен коэффициентом 1.64.

Форма команд

Команды соседствуют в чемпионате Италии и являются главными претендентами на вылет вслед за уже потерявшими шансы на сохранение прописки «Кротоне» и «Пармой». «Беневенто» давно не может одержать победу в Серии А. Матч с «Кальяри» сыграет для обеих команд решающую роль в борьбе за выживание. В прошлом туре «Беневенто» проиграл «Милану» (0:2), а туром ранее уступил «Удинезе» (2:4).

«Кальяри» проводит хороший отрезок чемпионата и не проигрывает на протяжении 4 туров. Команда прикладывает все силы, чтобы избежать понижения в классе. В последних двух турах «Кальяри» одержал победу над «Ромой» (3:2) и сыграл вничью с «Наполи». В турнирной таблице «островитяне» опережают «Беневенто» на одно очко.

Информация для ставок

«Беневенто» не может выиграть 6 матчей подряд, а «Кальяри» не проигрывает уже 4 поединка в чемпионате

Семь из десяти последних матчей «Кальяри» на выезде закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Три последних матча между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей, в каждом из них сыграла ставка «обе забьют»

«Беневенто» не побеждает на своем поле уже 10 матчей в Серии А

Прогноз

«Беневенто» не может похвастаться хорошей формой и является аутсайдером матча с «Кальяри». Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.23 в букмекерской конторе Мелбет.