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«Беневенто» — «Кальяри». Прогноз на матч чемпионата Италии (09.05.2021)

вчера, 05:28

В 35-м туре Серии А «Кальяри» сыграет на выезде с «Беневенто». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.263.642.27
Лига Ставок 3.20 3.40 2.31
Мелбет 3.19 3.60 2.35
1XBET 2.65 4.50 2.05
BetBoom 3.20 3.41 2.34

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Кальяри» фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.23. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.5, а победа «Беневенто» оценивается в 3.15.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход (ТМ 2.5) котируется в 2.01. Исход «обе команды забьют» представлен коэффициентом 1.64.

Форма команд

Команды соседствуют в чемпионате Италии и являются главными претендентами на вылет вслед за уже потерявшими шансы на сохранение прописки «Кротоне» и «Пармой». «Беневенто» давно не может одержать победу в Серии А. Матч с «Кальяри» сыграет для обеих команд решающую роль в борьбе за выживание. В прошлом туре «Беневенто» проиграл «Милану» (0:2), а туром ранее уступил «Удинезе» (2:4).

«Кальяри» проводит хороший отрезок чемпионата и не проигрывает на протяжении 4 туров. Команда прикладывает все силы, чтобы избежать понижения в классе. В последних двух турах «Кальяри» одержал победу над «Ромой» (3:2) и сыграл вничью с «Наполи». В турнирной таблице «островитяне» опережают «Беневенто» на одно очко.

Информация для ставок

  • «Беневенто» не может выиграть 6 матчей подряд, а «Кальяри» не проигрывает уже 4 поединка в чемпионате
  • Семь из десяти последних матчей «Кальяри» на выезде закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Три последних матча между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей, в каждом из них сыграла ставка «обе забьют»
  • «Беневенто» не побеждает на своем поле уже 10 матчей в Серии А

Прогноз

«Беневенто» не может похвастаться хорошей формой и является аутсайдером матча с «Кальяри». Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.23 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.78 1.66 2.33
Лига Ставок 2.04 1.79 1.62 2.31
Мелбет 2.09 1.86
1XBET 3.04 1.36 4.30 1.20 1.60 2.26
BetBoom 3.11 1.39 2.04 1.83 1.62 2.38
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STVA 1
STVA 1
вчера в 05:51
Хозяева не проиграют
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