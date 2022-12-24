«Беневенто» — «Перуджа». Прогноз на матч Серии В (26.12.2022)

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вчера, 11:50

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают в этом матче предпочтение хозяевам. На победу «Беневенто» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.02. Ничейный результат котируется по 3.2, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.05.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2.3. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.62. Ставка на «обе забьют» составляет 2.

Форма команд

«Беневенто» пребывает в середине турнирной таблицы и не показывает стабильных результатов. Болельщикам вряд ли стоит рассчитывать, что команда сможет выйти в Серию А в этом сезоне, но и роль аутсайдера ей не подходит. В прошлом туре «Беневенто» не смог на выезде обыграть «Модену» (1:1), а немного ранее минимально одолел на своем поле «Читталделлу» (1:0).

«Перуджа» несмотря на то, что в последних турах стабильно набирает очки, все еще находится на последнем месте в турнирной таблице. В активе команды 16 набранных баллов, а отставание от ближайшего соперника составляет всего один пункт, поэтому у болельщиков есть надежда, что такую неприятную ситуацию удастся исправить. Два последних поединка «Перуджи» завершились победой над «Венецией» (2:1) и поражением на выезде от «Кальяри» (2:3).

Информация для ставок

«Беневенто» уступил лишь в трех матчах их десяти последних во всех турнирах

«Перуджа» проиграла семь из десяти последних выездных матчей

«Беневенто» выиграл у «Перуджи» два из трех последних домашних поединка

Прогноз

Обоим клубам очень тяжело дается нынешний сезон, поэтому вряд ли стоит ожидать от кого-нибудь легкой победы. Предполагаем, что матч не станет результативным, а сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.62.