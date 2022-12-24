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«Беневенто» — «Перуджа». Прогноз на матч Серии В (26.12.2022)

вчера, 11:50
Беневенто

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают в этом матче предпочтение хозяевам. На победу «Беневенто» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.02. Ничейный результат котируется по 3.2, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.113.194.16
1XBET 2.04 3.10 4.06

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2.3. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.62. Ставка на «обе забьют» составляет 2.

Форма команд

«Беневенто» пребывает в середине турнирной таблицы и не показывает стабильных результатов. Болельщикам вряд ли стоит рассчитывать, что команда сможет выйти в Серию А в этом сезоне, но и роль аутсайдера ей не подходит. В прошлом туре «Беневенто» не смог на выезде обыграть «Модену» (1:1), а немного ранее минимально одолел на своем поле «Читталделлу» (1:0).

«Перуджа» несмотря на то, что в последних турах стабильно набирает очки, все еще находится на последнем месте в турнирной таблице. В активе команды 16 набранных баллов, а отставание от ближайшего соперника составляет всего один пункт, поэтому у болельщиков есть надежда, что такую неприятную ситуацию удастся исправить. Два последних поединка «Перуджи» завершились победой над «Венецией» (2:1) и поражением на выезде от «Кальяри» (2:3).

Информация для ставок

  • «Беневенто» уступил лишь в трех матчах их десяти последних во всех турнирах
  • «Перуджа» проиграла семь из десяти последних выездных матчей
  • «Беневенто» выиграл у «Перуджи» два из трех последних домашних поединка

Прогноз

Обоим клубам очень тяжело дается нынешний сезон, поэтому вряд ли стоит ожидать от кого-нибудь легкой победы. Предполагаем, что матч не станет результативным, а сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.62.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.75 1.64 2.37
1XBET 1.65 2.31
Все комментарии
Любoмир
Любoмир
вчера в 13:32, ред.
Думаю, что нас ожидает голевой матч
Namuri
Namuri
вчера в 12:51
Победа хозяев Беневенто
Гость
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