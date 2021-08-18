«Бенфика» — ПСВ. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (18.08.2021)

В первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» дома примет ПСВ. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
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2 : 1
завершен
вчера, 22:00
Ставки букмекеров
С явным фаворитом встречи букмекеры так и не определились. Поставить на победу «Бенфики» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.17. В случае победы гостей зайдет коэффициент 3.17. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.57.
Также в линии букмекеры предлагают 1.82 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.96. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Бенфика» без проблем преодолела третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, дважды обыграв московский «Спартак» с одинаковым счетом (2:0).
ПСВ на старте сезона набрал фантастическую форму. Команда обыгрывала всех, кто стоял у нее на пути. В рамках третьего квалификационного раунда голландский коллектив прошел «Мидтьюлланд» (3:0) и (1:0).
Информация для ставок
• Беспроигрышная серия «Бенфики» насчитывает 11 поединков
• Победная серия ПСВ составляет семь матчей
• Пять последних очных встреч завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»
Прогноз
Здесь мы увидим бескомпромиссную борьбу двух равных команд, которые ставят перед собой задачу выхода в групповой этап ЛЧ. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мелбет.
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