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«Бенфика» — ПСВ. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (18.08.2021)

вчера, 11:15

В первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» дома примет ПСВ. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.123.543.63
Фонбет Live! 1.05 11.00 100.00
Мелбет 2.05 3.42 3.97
1XBET 2.04 3.36 3.86
BetBoom 2.14 3.37 3.57

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры так и не определились. Поставить на победу «Бенфики» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.17. В случае победы гостей зайдет коэффициент 3.17. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.57.

Также в линии букмекеры предлагают 1.82 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.96. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Бенфика» без проблем преодолела третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, дважды обыграв московский «Спартак» с одинаковым счетом (2:0).

ПСВ на старте сезона набрал фантастическую форму. Команда обыгрывала всех, кто стоял у нее на пути. В рамках третьего квалификационного раунда голландский коллектив прошел «Мидтьюлланд» (3:0) и (1:0).

Информация для ставок

• Беспроигрышная серия «Бенфики» насчитывает 11 поединков
• Победная серия ПСВ составляет семь матчей
• Пять последних очных встреч завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

Прогноз

Здесь мы увидим бескомпромиссную борьбу двух равных команд, которые ставят перед собой задачу выхода в групповой этап ЛЧ. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее мы предлагали интригующий коэффициент на матч квалификации Лиги Европы.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.05 1.42 2.03 1.86 1.58 2.48
Мелбет 1.84 2.07
1XBET 4.35 1.23
BetBoom 2.47 1.54 1.76 2.06 1.41 2.87
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Все комментарии
t5t8wck4agrn
t5t8wck4agrn
вчера в 14:11
Футбольный клуб Бенфика (Лиссабон) выиграет матч.
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