«Бенфика» — ПСВ. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (18.08.2021)

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вчера, 11:15

В первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» дома примет ПСВ . Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры так и не определились. Поставить на победу «Бенфики» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.17. В случае победы гостей зайдет коэффициент 3.17. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.57.

Также в линии букмекеры предлагают 1.82 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.96. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Бенфика» без проблем преодолела третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, дважды обыграв московский «Спартак» с одинаковым счетом (2:0).

ПСВ на старте сезона набрал фантастическую форму. Команда обыгрывала всех, кто стоял у нее на пути. В рамках третьего квалификационного раунда голландский коллектив прошел «Мидтьюлланд» (3:0) и (1:0).

Информация для ставок

• Беспроигрышная серия «Бенфики» насчитывает 11 поединков

• Победная серия ПСВ составляет семь матчей

• Пять последних очных встреч завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

Прогноз

Здесь мы увидим бескомпромиссную борьбу двух равных команд, которые ставят перед собой задачу выхода в групповой этап ЛЧ . Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мелбет.

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