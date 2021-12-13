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«Бернли» — «Уотфорд». Прогноз на матч АПЛ (15.12.2021)

сегодня, 11:38

15 декабря состоится игра «Бернли» — «Уотфорд». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.183.573.53
Фонбет 2.12 3.40 3.45
Мелбет 2.19 3.66 3.48
1XBET 2.19 3.66 3.48
BetBoom 2.22 3.38 3.48

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего матча — «Бернли». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа «Уотфорда» в 3.60.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.50.

Форма команд

«Бернли» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. Команда смотрится очень даже неплохо. В последних играх этот коллектив уступил «Ньюкаслу» со счетом 0:1, а также сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» 0:0, «Кристал Пэлас» 3:3 и «Челси» 1:1. Этот клуб удивил еще и тем, что смог выиграть у крепкого «Брентфорда» со счетом 3:1. В последних матчах было видно, что команде не хватает голов, возможно, с «Уотфордом» все ошибки будут учтены.

«Уотфорд» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 баллов. У команды четыре победы, одна ничья и 11 поражений. В последних поединках этот коллектив уступил «Брентфорду», а также проиграл «Манчестер Сити» и «Челси». В отличие от «Бернли», в игре «Уотфорда» не видно никакой прогрессии. Команда остановилась.

Информация для ставок

  • «Уотфорд» проиграл четыре поединка подряд
  • У «Бернли» 17 побед над «Уотфордом» за 37 матчей
  • У «Уотфорда» три забитых мяча в трех последних поединках

Прогноз

В этой игре стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Уотфорда“» по коэффициенту 1.77. Несмотря на то, что гости в ужасной форме, стоит рискнуть. «Уотфорд» уже неоднократно доказывал в этом сезоне, что может удивлять, возможно, этот тот самый случай, команда способна забрать хотя бы один балл.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.93 1.42 1.95 1.95 1.55 2.53
Мелбет 1.96 1.98
1XBET 1.96 1.98
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shlomo
shlomo
сегодня в 11:43
Игра на три результата
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