«Бернли» — «Уотфорд». Прогноз на матч АПЛ (15.12.2021)

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сегодня, 11:38

15 декабря состоится игра «Бернли» — «Уотфорд». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего матча — «Бернли». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа «Уотфорда» в 3.60.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.50.

Форма команд

«Бернли» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. Команда смотрится очень даже неплохо. В последних играх этот коллектив уступил «Ньюкаслу» со счетом 0:1, а также сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» 0:0, «Кристал Пэлас» 3:3 и «Челси» 1:1. Этот клуб удивил еще и тем, что смог выиграть у крепкого «Брентфорда» со счетом 3:1. В последних матчах было видно, что команде не хватает голов, возможно, с «Уотфордом» все ошибки будут учтены.

«Уотфорд» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 баллов. У команды четыре победы, одна ничья и 11 поражений. В последних поединках этот коллектив уступил «Брентфорду», а также проиграл «Манчестер Сити» и «Челси». В отличие от «Бернли», в игре «Уотфорда» не видно никакой прогрессии. Команда остановилась.

Информация для ставок

«Уотфорд» проиграл четыре поединка подряд

У «Бернли» 17 побед над «Уотфордом» за 37 матчей

У «Уотфорда» три забитых мяча в трех последних поединках

Прогноз

В этой игре стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Уотфорда“» по коэффициенту 1.77. Несмотря на то, что гости в ужасной форме, стоит рискнуть. «Уотфорд» уже неоднократно доказывал в этом сезоне, что может удивлять, возможно, этот тот самый случай, команда способна забрать хотя бы один балл.