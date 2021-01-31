«Бетис» — «Осасуна». Прогноз на матч Ла Лиги (01.02.2021)

«Бетис» 1 февраля 2021 года принимает на своем поле «Осасуну». Матч пройдет в рамках 21-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Мелбет составили прогноз на грядущий поединок.
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сегодня, 23:00
Ставки букмекеров
Букмекеры уверены в том, что фаворитом данного противостояния является «Бетис». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.90. Ничейный исход оценивают в 3.50, а победу «Осасуны» в 4.38. Гости в нынешнем сезоне не показывают яркий футбол, поэтому у хозяев будут все шансы для доминирования в этом поединке.
Форма команд
«Бетис» находится на восьмой строчке в таблице Примеры, у клуба 27 очков в активе. Команда под руководством чилийского тренера Мануэля Пеллегрини уверенно идет к еврокубковой зоне и хочет сделать все возможное, чтобы выступать в Лиге Европы в следующем сезоне. Свой последний матч клуб выиграл у грозного «Реала Сосьедад» со счетом 3:1.
«Осасуна» находится на 17-й строчке в таблице и имеет в активе 19 пунктов. В нынешнем сезоне «памплонцы» выступают не лучшим образом. Свой последний поединок команда провела вничью со счетом 0:0, но проиграла в дополнительное время «Альмерии» в Кубке Испании. Самое главное сейчас для «Осасуны» — не вылететь в низший дивизион.
Информация для ставок
- «Бетис» не проигрывает пять матчей кряду
- «Осасуна» выиграла только два из последних пяти матчей
- «Бетис» пропустил 34 гола в нынешнем сезоне, это больше, чем у «Осасуны» (29)
Прогноз
Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку «голы в обоих таймах» с коэффициентом 1.88. Команды играют в атакующий футбол и много пропускают. Это один из тех матчей, которые стоит смотреть ради забивных форвардов.
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