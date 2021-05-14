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«Бетис» — «Уэска». Прогноз на матч Примеры (16.05.2021)

вчера, 23:18

«Бетис» сыграет против «Уэски» в рамках 37-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.903.844.11
Мелбет 1.93 3.78 4.28

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали хозяев поля. Поставить на победу «Бетиса» можно по коэффициенту 1.85. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.00 и на победу «Уэски» по 4.10.

Форма команд

«Бетис» набрал 55 пунктов и расположился на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл 15 поединков, десять раз играл вничью и проиграл в 11 матчах. В активе у команды 46 забитых мячей и 48 пропущенных.

«Уэска» набрала 33 пункта и находится на 17-й строчке в турнирной таблице. Испанский клуб выиграл семь матчей, 12 раз играл вничью и проиграл в 17 поединках. В активе команды — 34 забитых и 52 пропущенных.

Информация для ставок

  • «Бетис» не проигрывает девять поединков кряду
  • «Уэска» выиграла два матча из последних пяти
  • «Бетис» забил четыре гола в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — победа «Бетиса» и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.47. также можно поставить на количество забитых мячей в поединке — 3, по коэффициенту 3.60.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Байер» — «Унион».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.61 1.55 1.85 2.07 1.45 2.95
Мелбет 1.90 2.04
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