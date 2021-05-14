«Бетис» — «Уэска». Прогноз на матч Примеры (16.05.2021)

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вчера, 23:18

«Бетис» сыграет против «Уэски» в рамках 37-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали хозяев поля. Поставить на победу «Бетиса» можно по коэффициенту 1.85. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.00 и на победу «Уэски» по 4.10.

Форма команд

«Бетис» набрал 55 пунктов и расположился на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл 15 поединков, десять раз играл вничью и проиграл в 11 матчах. В активе у команды 46 забитых мячей и 48 пропущенных.

«Уэска» набрала 33 пункта и находится на 17-й строчке в турнирной таблице. Испанский клуб выиграл семь матчей, 12 раз играл вничью и проиграл в 17 поединках. В активе команды — 34 забитых и 52 пропущенных.

Информация для ставок

«Бетис» не проигрывает девять поединков кряду

«Уэска» выиграла два матча из последних пяти

«Бетис» забил четыре гола в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — победа «Бетиса» и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.47. также можно поставить на количество забитых мячей в поединке — 3, по коэффициенту 3.60.

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