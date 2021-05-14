«Бетис» — «Уэска». Прогноз на матч Примеры (16.05.2021)

«Бетис» сыграет против «Уэски» в рамках 37-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.
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завтра, 19:30
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали хозяев поля. Поставить на победу «Бетиса» можно по коэффициенту 1.85. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.00 и на победу «Уэски» по 4.10.
Форма команд
«Бетис» набрал 55 пунктов и расположился на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл 15 поединков, десять раз играл вничью и проиграл в 11 матчах. В активе у команды 46 забитых мячей и 48 пропущенных.
«Уэска» набрала 33 пункта и находится на 17-й строчке в турнирной таблице. Испанский клуб выиграл семь матчей, 12 раз играл вничью и проиграл в 17 поединках. В активе команды — 34 забитых и 52 пропущенных.
Информация для ставок
- «Бетис» не проигрывает девять поединков кряду
- «Уэска» выиграла два матча из последних пяти
- «Бетис» забил четыре гола в пяти последних матчах
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — победа «Бетиса» и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.47. также можно поставить на количество забитых мячей в поединке — 3, по коэффициенту 3.60.
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