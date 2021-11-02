«Бирмингем» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (02.11.2021)

«Бирмингем» примет «Бристоль Сити» в рамках 16-го тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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3 : 0
завершен
02 ноября 2021, 22:45
вторник
Ставки букмекеров
Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Бирмингем». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.95. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.45 и на победу «Бристоля» за 4.05.
Еще одна ставка — тотал голов больше трех по коэффициенту 2.90.
Форма команд
«Бирмингем» находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 19 баллов. В последних поединках «Бирмингем» выиграл у «Мидлсбро», обыграл «Суонси» и сыграл вничью с «Хаддерсфилдом».
«Бристоль Сити» в нынешнем сезоне Чемпионшипа в Англии взобрался на 15-ю строчку. В активе клуба 19 баллов. В последних матчах клуб из Англии обыграл «Барнсли», а также проиграл «Вест Бромвичу» и «Ноттингем Форест». У «Бристоля» ужасная защита, команда очень много пропускает.
Информация для ставок
«Бристоль» проиграл три матча из последних пяти
«Бирмингем» не проигрывает три поединка кряду
У «Бристоля» шесть пропущенных голов в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и не будет ничейного исхода по коэффициенту 2.90. В ничью здесь не верится от слова совсем. Команды в последнее время либо побеждают, либо проигрывают. Однако фаворитом в этой игре видится «Бирмингем».