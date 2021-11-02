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«Бирмингем» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (02.11.2021)

02 ноября 2021, 15:42

«Бирмингем» примет «Бристоль Сити» в рамках 16-го тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.923.554.42
Мелбет 2.00 3.49 4.10
1XBET 1.94 3.62 4.04
BetBoom 1.94 3.46 4.06

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Бирмингем». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.95. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.45 и на победу «Бристоля» за 4.05.

Еще одна ставка — тотал голов больше трех по коэффициенту 2.90.

Форма команд

«Бирмингем» находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 19 баллов. В последних поединках «Бирмингем» выиграл у «Мидлсбро», обыграл «Суонси» и сыграл вничью с «Хаддерсфилдом».

«Бристоль Сити» в нынешнем сезоне Чемпионшипа в Англии взобрался на 15-ю строчку. В активе клуба 19 баллов. В последних матчах клуб из Англии обыграл «Барнсли», а также проиграл «Вест Бромвичу» и «Ноттингем Форест». У «Бристоля» ужасная защита, команда очень много пропускает.

Информация для ставок

«Бристоль» проиграл три матча из последних пяти
«Бирмингем» не проигрывает три поединка кряду
У «Бристоля» шесть пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и не будет ничейного исхода по коэффициенту 2.90. В ничью здесь не верится от слова совсем. Команды в последнее время либо побеждают, либо проигрывают. Однако фаворитом в этой игре видится «Бирмингем».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.41 1.61 1.76 2.14
Мелбет 1.91 1.99
1XBET 1.85 2.06
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Все комментарии
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02 ноября в 22:03
Футбольный клуб Бирмингем Сити выиграет матч.
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02 ноября в 15:45
Футбольный клуб Бирмингем Сити одержит победу.
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