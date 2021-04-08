«Бирмингем» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.04.2021)

1617854513

вчера, 07:01

В 41-м туре Чемпионшипа «Сток Сити» приедет в гости к «Бирмингему». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет отдаёт небольшое преимущество «Сток Сити». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход оценивается в 3.05. Также можно сделать ставку на победу «Бирмингема» по коэффициенту 2.9.

Букмекеры предлагают коэффициент 2.37 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.59. Исход «обе забьют» котируется в 1.95.

Форма команд

«Сток Сити» занимает 11-е место в турнирной таблице. В последнее время коллектив играет с переменным успехом и в последних пяти матчах набрал семь очков. В прошлом туре «Сток Сити» проиграл на своем поле «Миллуолkу» (1:2), а до этого обыграл «Бристоль Сити» (2:0).

«Бирмингем» занимает 21-е место в чемпионате, однако имеет отрыв от зоны вылета в семь очков. Это достаточно комфортный отрыв, но расслабляться не стоит и нужно продолжать набирать очки, чтобы не покинуть Чемпионшип. В последних двух турах «Бирмингем» сыграл вничью с «Брентфордом» (0:0) и выиграл у «Суонси» (1:0).

Информация для ставок

В четырех из пяти матчей «Бирмингема» сыграла ставка «обе забьют — нет»

«Сток Сити» выиграл один из последних десяти матчей

Четыре из пяти последних домашних матчей «Бирмингема» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Бирмингем» нуждается в очках, чтобы обезопасить себя от вылета в низший дивизион. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Мелбет.