«Блэкберн» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (12.02.2021)

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сегодня, 06:11

«Блэкберн» в рамках 29-го тура Чемпионшипа дома сыграет с «Престоном». Хозяева поля привлекают к себе внимание, они сражаются за попадание в топ-6 и плей-офф за выход в АПЛ . БК Фонбет представила свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

На победу «Блэкберна» принимают ставки с коэффициентом 1.93. Ничейный исход оценивается в 3.60, на победу «Престона» можно поставить по коэффициенту 3.90.

Форма команд

«Блэкберн» находится на восьмой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, у клуба 39 очков в активе. В нынешнем сезоне команда забила 41 мяч и пропустила 29 голов. По числу забитых голов «Блэкберн» находится в топ-5 команд турнира. У «сине-белых» неплохие результаты, есть все шансы на то, что клуб попадет в топ-6 Чемпионшипа. Место в шестерке дает возможность сыграть в плей-офф за выход в АПЛ . Хозяева поля будут сражаться с «Престоном» за три балла, которые им очень нужны.

«Престон» находится на 12-й позиции и имеет в активе 36 пунктов. Команда забила 32 гола и пропустила 36 мячей. Это неплохой сезон по меркам «Престона», но выше головы они вряд ли смогут прыгнуть. Матч с «Блэкберном» для этого клуба будет серьезной проверкой на прочность, и если он ее не пройдет, то опустится еще ниже в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Блэкберн» не проигрывал в 9 домашних матчах из 13

«Престон» выиграл 7 гостевых матчей в нынешнем сезоне

«Блэкберн» выиграл 3 из последних 5 матчей

Прогноз

Букмекеры БК Фонбет советуют присмотреться к ставке «обе забьют» с коэффициентом 1.85. Команды неплохо играют в атаке в нынешнем сезоне, особенно это касается хозяев поля, которые забивают очень много мячей. Голы в этом поединке точно стоит ожидать.

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