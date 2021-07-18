«Богемиан» — «Лонгфорд Таун». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (18.07.2021)

18 июля состоится поединок «Богемиан» — «Лонгфорд Таун» в рамках очередного тура чемпионата Ирландии. Букмекеры представили котировки на грядущий поединок.
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1 : 1
завершен
вчера, 18:00
Ставки букмекеров
Букмекеры БК Бетсити представили следующие котировки на игру: победа «Богемиана» идет по коэффициенту 1.26, ничейный исход за 5.60 и победа гостей за 11.50.
Форма команд
«Богемиан» в этом сезоне набрал 30 пунктов и идет на четвертой строчке в таблице. В последних поединках «Богемиан» показывает хороший уровень футбола, команда много забивает, старается надежно играть в защите и в целом выглядит более уверенно, чем другие оппоненты. Этот клуб имеет все шансы закончить чемпионат в топ-3.
«Лонгфорд Таун» находится на десятой строчке, команда набрала десять пунктов. В последних матчах «Таун» не выглядит как клуб, который способен сражаться с другими командами из Премьер-лиги. Сейчас это легкая добыча для любого из ирландских клубов, которые хотят набрать как можно больше очков. Если «Таун» проиграет и здесь, шансов на то, что клуб выберется из подвала, практически нет.
Информация для ставок
- «Богемиан» забил десять голов в последних пяти матчах
- «Таун» не побеждает 19 игр кряду
- «Богемиан» не проигрывает три матча кряду
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — победа хозяев поля и ТМ 2.5 по коэффициенту 3.50.
Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «ХК Копавогур» в матче чемпионата Исландии с КА.