«Богемиан» — «Лонгфорд Таун». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (18.07.2021)

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вчера, 12:34

18 июля состоится поединок «Богемиан» — «Лонгфорд Таун» в рамках очередного тура чемпионата Ирландии. Букмекеры представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Бетсити представили следующие котировки на игру: победа «Богемиана» идет по коэффициенту 1.26, ничейный исход за 5.60 и победа гостей за 11.50.

Форма команд

«Богемиан» в этом сезоне набрал 30 пунктов и идет на четвертой строчке в таблице. В последних поединках «Богемиан» показывает хороший уровень футбола, команда много забивает, старается надежно играть в защите и в целом выглядит более уверенно, чем другие оппоненты. Этот клуб имеет все шансы закончить чемпионат в топ-3.

«Лонгфорд Таун» находится на десятой строчке, команда набрала десять пунктов. В последних матчах «Таун» не выглядит как клуб, который способен сражаться с другими командами из Премьер-лиги. Сейчас это легкая добыча для любого из ирландских клубов, которые хотят набрать как можно больше очков. Если «Таун» проиграет и здесь, шансов на то, что клуб выберется из подвала, практически нет.

Информация для ставок

«Богемиан» забил десять голов в последних пяти матчах

«Таун» не побеждает 19 игр кряду

«Богемиан» не проигрывает три матча кряду

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — победа хозяев поля и ТМ 2.5 по коэффициенту 3.50.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «ХК Копавогур» в матче чемпионата Исландии с КА.