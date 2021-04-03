«Болонья» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (03.04.2021)

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вчера, 13:27

29-й тур Серии А подарит нам увлекательное противостояние миланского «Интера» и «Болоньи».

Ставки букмекеров

«Интер» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 1.45. В то время как на победу хозяев коэффициент составляет 7.4. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.6. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.44.

Форма команд

«Интер» продолжает наращивать свое преимущество в Серии А и удерживает лидерскую позицию несколько туров подряд. Команда имеет отрыв от ближайших преследователей в 6 очков, команда уверенно идет к долгожданной победе в чемпионате. В последнем туре «Интер» оказался сильнее «Торино» на выезде (2:1), а немного ранее в сложном матче победил «Аталанту» (1:0).

«Болонья» является середняком чемпионата и не преследует уже серьезных турнирных задач. Тем не менее команда не отдаст без боя очки лидеру чемпионата. Команда в последних двух турах взяла шесть очков, а тренерский состав может быть в целом доволен командой. В последнем туре «Болонья» обыграла на выезде «Кротоне» (3:2), а игрой ранее оказалась сильнее «Сампдории» (3:1).

Информация для ставок

• «Интер» выиграл шесть матчей подряд в чемпионате

• «Болонья» выиграла всего четыре поединка из последних десяти

• Последние три игры между командами завершились исходом «обе забьют»

• «Болонья» не может выиграть у «Интера» на своем поле уже 18 матчей подряд

Прогноз

«Интер» является фаворитом в этом матче. Команда хочет досрочно завоевать чемпионский титул. Предлагаем сделать ставку на победу гостей с форой -1 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.71.