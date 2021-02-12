«Боруссия» Д — «Хоффенхайм»: прогноз на матч Бундеслиги (13.02.2021)

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сегодня, 09:48

В рамках 21-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Д на своем стадионе встретится с «Хоффенхаймом».

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Боруссию» Д. Ставки на победу команды принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.47. Рискнуть на триумф гостей можно за 6.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.91, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.95.

Форма команд

«Боруссия» Д не самым лучшим образом выступает в Бундеслиге, поэтому «желто-черным» необходимо срочно вносить изменения. Последний тур «Боруссия» Д проиграла «Фрайбургу» (1:2), а до этого в дополнительное время прошла «Падерборн» в Кубке Германии (3:2).

«Хоффенхайм» после серии благоприятных результатов вот уже два матча в чемпионате терпит поражения. Команда занимает 12-е место и уже не претендует на зону еврокубков. Задачей коллектива остается благополучно доиграть сезон и держаться подальше от зоны вылета. Последние две встречи в Бундеслиге команда проиграла «Баварии» (1:4) и «Айнтрахту» (1:3).

Информация для ставок

• «Боруссия» Д выиграла один матч из последних пяти в Бундеслиге

• Пять из шести последних матчей «Хоффенхайма» заканчивались тоталом больше 2.5 мячей

• «Боруссия» Д последний раз уходила со своего стадиона без забитого мяча еще в июне 2020 года

Прогноз

Непопадание Дортмунда в Лигу чемпионов на будущий сезон будет считаться огромным провалом для команды. Чтобы этого не допустить, «Боруссия» возьмет инициативу в свои руки с первых минут. Сделать ставку на победу хозяев в первом тайме можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.96.